Сливовий пиріг, який тане в роті: додайте цей простий інгредієнт

Сливовий пиріг може бути напрочуд ніжним без складних технік — усе вирішує творожна основа та правильні сливи.

Сливовий пиріг виходить особливо ніжним саме завдяки сирній основі та правильно підібраним сливам. У цьому рецепті з інстаграму Надії Пташки все просто: м’яке тісто, трохи ванільного аромату і соковиті фрукти зверху.

Як приготувати сливовий пиріг?

Час : 1 година

: 1 година Порцій: 6

Інгредієнти:

– 350 грамів кисломолочного сиру;

– 2 яйця;

– 100 грамів цукру;

– 1 чайна ложка ванільного цукру;

– пів чайної ложки солі;

– 100 мілілітрів олії;

– 100 грамів вершкового масла;

– 200 грамів борошна;

– 2 чайні ложки розпушувача;

– сливи.

Приготування:

У глибоку миску покладіть сир, яйця, цукор, ванільний цукор і сіль. Додайте рафіновану олію та м’яке вершкове масло. Перебийте все занурювальним блендером до однорідної гладкої маси. Саме цей крок робить пиріг ніжнішим. Просійте борошно разом із розпушувачем і поступово всипте його у сирну масу. Перемішайте лопаткою. Перекладіть тісто в силіконову форму та розрівняйте поверхню ложкою або лопаткою. Помийте сливи, розріжте навпіл і вийміть кісточки. Викладіть половинки зрізом догори прямо на тісто. Поставте пиріг у розігріту до 180 градусів духовку й випікайте приблизно 40 – 45 хвилин. Готовий пиріг дістаньте з духовки й залиште повністю охолонути. Не ріжте його гарячим.

Чому не варто різати пиріг одразу?

Поки випічка гаряча, творожна структура ще не стабілізувалася. Якщо дати пирогу охолонути, шматочки вийдуть акуратними, а текстура залишиться вологою та щільною.

У результаті виходить ароматний пиріг із м’яким м’якушем і легкою сливовою кислинкою. Він добре смакує і теплим, і повністю охолодженим – особливо з чаєм або кавою.