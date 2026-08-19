Сливовий пиріг виходить особливо ніжним саме завдяки сирній основі та правильно підібраним сливам. У цьому рецепті з інстаграму Надії Пташки все просто: м’яке тісто, трохи ванільного аромату і соковиті фрукти зверху.
Як приготувати сливовий пиріг?
- Час: 1 година
- Порцій: 6
Інгредієнти:
– 350 грамів кисломолочного сиру;
– 2 яйця;
– 100 грамів цукру;
– 1 чайна ложка ванільного цукру;
– пів чайної ложки солі;
– 100 мілілітрів олії;
– 100 грамів вершкового масла;
– 200 грамів борошна;
– 2 чайні ложки розпушувача;
– сливи.
Приготування:
- У глибоку миску покладіть сир, яйця, цукор, ванільний цукор і сіль. Додайте рафіновану олію та м’яке вершкове масло.
- Перебийте все занурювальним блендером до однорідної гладкої маси. Саме цей крок робить пиріг ніжнішим.
- Просійте борошно разом із розпушувачем і поступово всипте його у сирну масу. Перемішайте лопаткою.
- Перекладіть тісто в силіконову форму та розрівняйте поверхню ложкою або лопаткою.
- Помийте сливи, розріжте навпіл і вийміть кісточки. Викладіть половинки зрізом догори прямо на тісто.
- Поставте пиріг у розігріту до 180 градусів духовку й випікайте приблизно 40 – 45 хвилин.
- Готовий пиріг дістаньте з духовки й залиште повністю охолонути. Не ріжте його гарячим.
Чому не варто різати пиріг одразу?
Поки випічка гаряча, творожна структура ще не стабілізувалася. Якщо дати пирогу охолонути, шматочки вийдуть акуратними, а текстура залишиться вологою та щільною.Якщо Telegram заблокують Не губіть 24 Канал – підписуйтеся на нас у WhatsApp
У результаті виходить ароматний пиріг із м’яким м’якушем і легкою сливовою кислинкою. Він добре смакує і теплим, і повністю охолодженим – особливо з чаєм або кавою.