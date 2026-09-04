Хочеться їсти ложкою просто з банки: рецепт буряка з часником на зиму

Буряк з часником на зиму можна зробити так, щоб він лишався пружним, ароматним і не втрачав смак після консервації.

У цій заготовці вирішальне значення має не лише маринад, а й спосіб підготовки буряка. Саме запечений буряк тримає щільну текстуру краще за варений, тому в банці не розповзається і не втрачає свій смак. Якщо взяти коренеплоди однакового розміру, вони ще й рівномірно пропечуться та промаринуються.

Чому для цієї закуски радять саме запечений буряк

Кулінари радять не чистити буряк перед запіканням: так він краще зберігає смак. Коренеплоди також варто брати одного розміру, щоб вони пропеклися рівномірно й однаково промаринувалися.

Перед консервацією буряк треба охолодити й очистити від шкірки. Уже після цього його нарізають і змішують з часником та маринадом.

Як заготувати буряк з часником на зиму?

Час: 40 – 60 хвилин

40 – 60 хвилин Порцій: 1 кілограм буряка в готовій заготовці

Інгредієнти:

– 1 кілограм запеченого, очищеного та нарізаного буряка;

– 5 – 6 зубчиків часнику;

– 80 – 100 мілілітрів 9% оцту;

– 200 мілілітрів води;

– 180 грамів цукру;

– 20 грамів солі;

– 1 столова ложка гірчиці в зернах;

– свіжий або сушений кріп;

– 3 столові ложки рослинної олії.

Приготування:

Вимийте буряк, обсушіть його паперовими рушниками, загорніть кожен коренеплід у фольгу й покладіть у форму для запікання. Запікайте буряк за температури 180 – 200 градусів 40 – 60 хвилин, залежно від розміру. Готовність перевірте зубочисткою або сірником: буряк має стати м’яким. Охолодіть буряк, зніміть фольгу й очистіть його від шкірки. Наріжте буряк кружечками або великими брусочками. Часник дрібно наріжте або пропустіть через прес. У каструлі змішайте воду, оцет, цукор, сіль, олію, гірчицю та кріп. Доведіть маринад до кипіння і проваріть 1 – 2 хвилини, щоб сіль і цукор розчинилися. Розкладіть буряк і часник по стерилізованих банках, залийте гарячим розсолом і закрийте кришками. Переверніть банки дном догори, остудіть і приберіть на зберігання.

Що ще можна додати до смаку

За порадою кулінарів, до буряка з часником можна додати трохи гострого перцю, чебрецю або розмарину. Це не обов’язково, але такі добавки легко змінюють характер закуски й роблять її цікавішою.

Така заготівля зручна і як самостійна закуска, і як доповнення до м’яса, риби чи простого гарніру. Взимку вона справді виручає, коли хочеться чогось яскравого без зайвого клопоту.