В этом рецепте решающую роль играет не только маринад, но и способ приготовления свеклы. Именно запеченная свекла лучше сохраняет плотную текстуру, чем вареная, поэтому в банке она не разваливается и не теряет свой вкус. Если взять корнеплоды одинакового размера, они еще и равномерно пропекутся и промаринуются.

Почему для этой закуски рекомендуют именно запеченную свеклу

Кулинары советуют не чистить свеклу перед запеканием: так она лучше сохраняет вкус. Корнеплоды также стоит брать одного размера, чтобы они пропеклись равномерно и одинаково промариновались.

Перед консервированием свеклу нужно охладить и очистить от кожуры. Уже после этого ее нарезают и смешивают с чесноком и маринадом.

Как заготовить свеклу с чесноком на зиму?

Время: 40 – 60 минут

40 – 60 минут Порций: 1 килограмм свеклы в готовой заготовке

Ингредиенты:

– 1 килограмм запеченной, очищенной и нарезанной свеклы;

– 5 – 6 зубчиков чеснока;

– 80 – 100 миллилитров 9% уксуса;

– 200 миллилитров воды;

– 180 граммов сахара;

– 20 граммов соли;

– 1 столовая ложка горчицы в зернах;

– свежий или сушеный укроп;

– 3 столовые ложки растительного масла.

Приготовление:

Вымойте свеклу, просушите ее бумажными полотенцами, заверните каждый корнеплод в фольгу и положите в форму для запекания. Запекайте свеклу при температуре 180 – 200 градусов 40 – 60 минут, в зависимости от размера. Готовность проверьте зубочисткой или спичкой: свекла должна стать мягкой. Остудите свеклу, снимите фольгу и очистите ее от кожуры. Нарежьте свеклу кружочками или большими кубиками. Чеснок мелко нарежьте или пропустите через пресс. В кастрюле смешайте воду, уксус, сахар, соль, масло, горчицу и укроп. Доведите маринад до кипения и проварите 1 – 2 минуты, чтобы соль и сахар растворились. Разложите свеклу и чеснок по стерилизованным банкам, залейте горячим рассолом и закройте крышками. Переверните банки дном вверх, остудите и убрайте на хранение.

Что еще можно добавить по вкусу

По совету кулинаров, к свекле с чесноком можно добавить немного острого перца, тимьяна или розмарина. Это не обязательно, но такие добавки легко меняют характер закуски и делают ее более интересной.

Такая заготовка удобна и как самостоятельная закуска, и как дополнение к мясу, рыбе или простому гарниру. Зимой она действительно выручает, когда хочется чего-то яркого без лишних хлопот.