Шалено популярний та бюджетний: соковитий корейський салат із баклажанів, який затьмарить все

Цей салат здатен викликати справжній гастрономічний ажіотаж. Пікантні, пружні скибочки баклажанів у дуеті з хрумким болгарським перцем і соковитою морквою створюють неперевершений смаковий баланс.

Головна таємниця його шаленої популярності криється у вибуховому кисло-солодкому маринаді на основі соєвого соусу, натурального меду, духмяного коріандру та гострого часнику. Закуска виходить настільки яскравою та апетитною, що на будь-якому застіллі саме вона зникає з тарілок найпершою, збираючи овації гостей, розповідає TikTok Таня Акопян.

Як приготувати баклажани по-корейськи?

Час : 30 хвилин

: 30 хвилин Порцій: 6

Інгредієнти:

– 3 середні баклажани;

– 1 червоний болгарський перець;

– 1 морква;

– 1 цибуля;

– 3 зубчики часнику;

– 1 столова ложка рідкого меду;

– 2 столові ложки оцту;

– 1 чайна ложка меленого коріандру;

– пів чайної ложки солі;

– трішки олії;

– свіжа кінза або петрушка.

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Приготування: