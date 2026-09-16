Шалено популярний та бюджетний: соковитий корейський салат із баклажанів, який затьмарить все
Цей салат здатен викликати справжній гастрономічний ажіотаж. Пікантні, пружні скибочки баклажанів у дуеті з хрумким болгарським перцем і соковитою морквою створюють неперевершений смаковий баланс.
Головна таємниця його шаленої популярності криється у вибуховому кисло-солодкому маринаді на основі соєвого соусу, натурального меду, духмяного коріандру та гострого часнику. Закуска виходить настільки яскравою та апетитною, що на будь-якому застіллі саме вона зникає з тарілок найпершою, збираючи овації гостей, розповідає TikTok Таня Акопян.
Як приготувати баклажани по-корейськи?
- Час: 30 хвилин
- Порцій: 6
Інгредієнти:
– 3 середні баклажани;
– 1 червоний болгарський перець;
– 1 морква;
– 1 цибуля;
– 3 зубчики часнику;
– 1 столова ложка рідкого меду;
– 2 столові ложки оцту;
– 1 чайна ложка меленого коріандру;
– пів чайної ложки солі;
– трішки олії;
– свіжа кінза або петрушка.
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Приготування:
- Баклажани вимийте, зріжте плодоніжки та наріжте овочі акуратними видовженими брусочками товщиною приблизно в палець.
- Пересипте шматочки щіпкою солі й залиште на 15 – 20 хвилин, аби вони пустили темний сік, після чого злегка прополощіть холодною водою та ретельно обсушіть паперовим рушником.
- Підготовлені баклажани обсмажте на гарячій пательні з невеликою кількістю олії до апетитної рум'яності або викладіть на деко й запечіть у духовці при 200 градусів близько 15 хвилин – так вони збережуть гарну форму, вийдуть ніжними й не вберуть зайвого жиру.
- Перекладіть готові баклажани у велику салатницю й дайте їм трохи охолонути.
- Очищений від насіння солодкий перець наріжте витонченою тонкою соломкою, цибулю перетворіть на напівпрозорі півкільця, а сиру соковиту моркву натріть на спеціальній тертці для корейських страв тонкими довгими спагеті.
- З’єднайте свіжі овочі в одній мисці з підрум’яненими баклажанами.
- Для пряного маринаду змішайте в піалі соєвий соус, оцет і натуральний мед, вимішуючи до повної гладкості та розчинення медових крупинок.
- Всипте мелений коріандр, чорний перець, сіль і додайте пропущений крізь прес свіжий часник, збивши заправку виделкою.
- Залийте ароматним маринадом овочеву веселку та акуратно, але впевнено перемішайте все двома лопатками, аби кожна соломинка покрилася глянцевим пряним соусом.
- Залиште салат настоюватися щонайменше на пів години при кімнатній температурі, а ще краще – заховайте на 2 – 3 години в холодильник, аби овочі гарно промаринувалися до самого серця.
- Перед подачею притрусіть страву посіченою зеленню кінзи або підсмаженим кунжутом.