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16 вересня, 08:48
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Шалено популярний та бюджетний: соковитий корейський салат із баклажанів, який затьмарить все

Лілія Імбіровська-Сиваківська

Цей салат здатен викликати справжній гастрономічний ажіотаж. Пікантні, пружні скибочки баклажанів у дуеті з хрумким болгарським перцем і соковитою морквою створюють неперевершений смаковий баланс.

Головна таємниця його шаленої популярності криється у вибуховому кисло-солодкому маринаді на основі соєвого соусу, натурального меду, духмяного коріандру та гострого часнику. Закуска виходить настільки яскравою та апетитною, що на будь-якому застіллі саме вона зникає з тарілок найпершою, збираючи овації гостей, розповідає TikTok Таня Акопян.

Як приготувати баклажани по-корейськи? 

  • Час: 30 хвилин
  • Порцій: 6 

Інгредієнти: 
– 3 середні баклажани;
– 1 червоний болгарський перець;
– 1 морква;
– 1 цибуля;
– 3 зубчики часнику;
– 1 столова ложка рідкого меду;
– 2 столові ложки оцту;
– 1 чайна ложка меленого коріандру;
– пів чайної ложки солі;
– трішки олії; 
– свіжа кінза або петрушка. 

Цей салат недарма став таким популярним: дивіться відео 

Приготування: 

  1. Баклажани вимийте, зріжте плодоніжки та наріжте овочі акуратними видовженими брусочками товщиною приблизно в палець.
  2. Пересипте шматочки щіпкою солі й залиште на 15 – 20 хвилин, аби вони пустили темний сік, після чого злегка прополощіть холодною водою та ретельно обсушіть паперовим рушником.
  3. Підготовлені баклажани обсмажте на гарячій пательні з невеликою кількістю олії до апетитної рум'яності або викладіть на деко й запечіть у духовці при 200 градусів близько 15 хвилин – так вони збережуть гарну форму, вийдуть ніжними й не вберуть зайвого жиру.
  4. Перекладіть готові баклажани у велику салатницю й дайте їм трохи охолонути.
  5. Очищений від насіння солодкий перець наріжте витонченою тонкою соломкою, цибулю перетворіть на напівпрозорі півкільця, а сиру соковиту моркву натріть на спеціальній тертці для корейських страв тонкими довгими спагеті.
  6. З’єднайте свіжі овочі в одній мисці з підрум’яненими баклажанами.
  7. Для пряного маринаду змішайте в піалі соєвий соус, оцет і натуральний мед, вимішуючи до повної гладкості та розчинення медових крупинок.
  8. Всипте мелений коріандр, чорний перець, сіль і додайте пропущений крізь прес свіжий часник, збивши заправку виделкою.
  9. Залийте ароматним маринадом овочеву веселку та акуратно, але впевнено перемішайте все двома лопатками, аби кожна соломинка покрилася глянцевим пряним соусом.
  10. Залиште салат настоюватися щонайменше на пів години при кімнатній температурі, а ще краще – заховайте на 2 – 3 години в холодильник, аби овочі гарно промаринувалися до самого серця.
  11. Перед подачею притрусіть страву посіченою зеленню кінзи або підсмаженим кунжутом.

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