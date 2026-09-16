Главная тайна его безумной популярности кроется в взрывном кисло-сладком маринаде на основе соевого соуса, натурального меда, ароматного кориандра и острого чеснока. Закуска получается настолько яркой и аппетитной, что на любом застолье именно она исчезает с тарелок первой, вызывая восторг гостей, рассказывает TikTok-блогер Таня Акопян.
Как приготовить баклажаны по-корейски?
- Время: 30 минут
- Порций: 6
Ингредиенты:
– 3 средних баклажана;
– 1 красный болгарский перец;
– 1 морковь;
– 1 луковица;
– 3 зубчика чеснока;
– 1 столовая ложка жидкого меда;
– 2 столовые ложки уксуса;
– 1 чайная ложка молотого кориандра;
– пол чайной ложки соли;
– немного растительного масла;
– свежая кинза или петрушка.
Этот салат не зря стал таким популярным: смотрите видео
Приготовление:Не пользуетесь Telegram? 24 Канал есть в WhatsApp. Подпишитесь и читайте проверенные новости
- Баклажаны вымойте, срежьте плодоножки и нарежьте овощи аккуратными удлиненными брусочками толщиной примерно в палец.
- Посыпьте кусочки щепоткой соли и оставьте на 15 – 20 минут, чтобы они пустили темный сок, после чего слегка промойте холодной водой и тщательно просушите бумажным полотенцем.
- Подготовленные баклажаны обжарьте на горячей сковороде с небольшим количеством масла до аппетитной румяности или выложите на противень и запеките в духовке при 200 градусах около 15 минут – так они сохранят красивую форму, получатся нежными и не впитают лишнего жира.
- Переложите готовые баклажаны в большую салатницу и дайте им немного остыть.
- Очищенный от семян сладкий перец нарежьте тонкой соломкой, лук нарежьте полупрозрачными полукольцами, а сырую сочную морковь натрите на специальной терке для корейских блюд тонкими длинными спагетти.
- Смешайте свежие овощи в одной миске с подрумяненными баклажанами.
- Для пряного маринада смешайте в миске соевый соус, уксус и натуральный мед, перемешивая до полной однородности и растворения медовых крупинок.
- Добавьте молотый кориандр, черный перец, соль и свежий чеснок, пропущенный через пресс, взбив заправку вилкой.
- Залейте ароматным маринадом овощную радугу и аккуратно, но уверенно перемешайте все двумя лопаточками, чтобы каждая полоска покрылась глянцевым пряным соусом.
- Оставьте салат настаиваться не менее чем на полчаса при комнатной температуре, а еще лучше – поместите на 2 – 3 часа в холодильник, чтобы овощи хорошо промариновались до самой сердцевины.
- Перед подачей посыпьте блюдо нарезанной зеленью кинзы или поджаренным кунжутом.