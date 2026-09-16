Главная тайна его безумной популярности кроется в взрывном кисло-сладком маринаде на основе соевого соуса, натурального меда, ароматного кориандра и острого чеснока. Закуска получается настолько яркой и аппетитной, что на любом застолье именно она исчезает с тарелок первой, вызывая восторг гостей, рассказывает TikTok-блогер Таня Акопян.

Как приготовить баклажаны по-корейски?

Время : 30 минут

: 30 минут Порций: 6

Ингредиенты:

– 3 средних баклажана;

– 1 красный болгарский перец;

– 1 морковь;

– 1 луковица;

– 3 зубчика чеснока;

– 1 столовая ложка жидкого меда;

– 2 столовые ложки уксуса;

– 1 чайная ложка молотого кориандра;

– пол чайной ложки соли;

– немного растительного масла;

– свежая кинза или петрушка.

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Приготовление: