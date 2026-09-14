4 шари чистої ніжності під сирною хмаринкою: хітовий салат із сезонних баклажанів без витрат
Поки триває сезон свіжих баклажанів, цей салат просто зобов'язаний з'явитися у вашому меню. Навіть досвідчені господині відзначають його смак, відсутність витрат та турбот.
У страві "синенькі" грають зовсім по-новому. Завдяки обсмажуванню на гарячій пательні та поєднанню з часником вони набувають виразного аромату й пружної текстури справжніх лісових грибів. У поєднанні із солодкуватою пасерованою морквою, пухкими відвареними яйцями та повітряною шапочкою з плавленого сиру виходить дивовижна гармонія смаків.
Як зробити салат "Конотопський"?
- Час: 30 хвилин
- Порцій: 6
Інгредієнти:
– 2 молоді баклажани;
– 2 цибулі;
– 2 соковиті моркви;
– 4 варені яйця;
– 2 плавлені сирки;
– 2 зубчики часнику;
– олія для смаження;
– 4 столові ложки майонезу або густого йогурту;
– дрібка цукру для карамелізації цибулі;
– сіль та перець до смаку;
– зелень для декору.
Приготування:
- Очистіть баклажани від шкірки, наріжте їх акуратними невеликими кубиками, злегка присоліть і викладіть на добре прогріту пательню з олією.
- Обсмажуйте овочі на помірно сильному вогні до появи апетитної золотавої скоринки, зрідка помішуючи, щоб шматочки тримали форму й не розпалися.
- Перекладіть підрум'янені баклажани в глибоку миску, одразу додайте один пропущений через прес зубчик часнику, дбайливо перемішайте й дайте повністю охолонути, насичуючись ароматом.
- Дрібно нашаткуйте цибулю кубиками, а моркву натріть на великій тертці.
- Розігрійте на окремій пательні пару ложок олії, всипте цибулю, додайте дрібку цукру та солі й пасеруйте її до приємної прозорості та легкого золотавого відтінку.
- Додайте до цибулі натерту моркву, поперчіть суміш і тушкуйте на невеликому вогні до ніжної м'якості без пересушування.
- Наприкінці додайте до овочевої засмажки другий подрібнений зубчик часнику, прогрійте все разом рівно 2 хвилини, зніміть із плити й дайте повністю охолонути.
- Охолоджені круто зварені яйця та злегка підморожені плавлені сирки натріть в окремі тарілки на дрібній або середній тертці.
- Зберіть салат шарами на пласкій тарілці або в прозорому салатнику: першим шаром викладіть пікантні баклажани, розрівняйте й нанесіть тонку майонезну сіточку.
- Другим шаром рівномірно розподіліть солодкувату моркву з цибулею та знову зробіть легку сіточку з майонезу.
- Третім шаром висипте натерті яйця, злегка ущільніть виделкою та змастіть майонезом.
- Завершіть страву щедрим, пухким шаром плавленого сиру, створюючи повітряну білосніжну шапочку без додаткового змащування.
- Прикрасьте верхівку гілочками свіжої зелені чи кільцями маслин і поставте салат у холодильник щонайменше на пів години, щоб усі чотири шари просочилися соковитістю.