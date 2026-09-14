У страві "синенькі" грають зовсім по-новому. Завдяки обсмажуванню на гарячій пательні та поєднанню з часником вони набувають виразного аромату й пружної текстури справжніх лісових грибів. У поєднанні із солодкуватою пасерованою морквою, пухкими відвареними яйцями та повітряною шапочкою з плавленого сиру виходить дивовижна гармонія смаків.

Як зробити салат "Конотопський"?

  • Час: 30 хвилин
  • Порцій: 6

Інгредієнти:
– 2 молоді баклажани;
– 2 цибулі;
– 2 соковиті моркви;
– 4 варені яйця;
– 2 плавлені сирки;
– 2 зубчики часнику;
– олія для смаження;
– 4 столові ложки майонезу або густого йогурту;
– дрібка цукру для карамелізації цибулі;
– сіль та перець до смаку;
– зелень для декору.

Приготування:

  1. Очистіть баклажани від шкірки, наріжте їх акуратними невеликими кубиками, злегка присоліть і викладіть на добре прогріту пательню з олією.
  2. Обсмажуйте овочі на помірно сильному вогні до появи апетитної золотавої скоринки, зрідка помішуючи, щоб шматочки тримали форму й не розпалися.
  3. Перекладіть підрум'янені баклажани в глибоку миску, одразу додайте один пропущений через прес зубчик часнику, дбайливо перемішайте й дайте повністю охолонути, насичуючись ароматом.
  4. Дрібно нашаткуйте цибулю кубиками, а моркву натріть на великій тертці.
  5. Розігрійте на окремій пательні пару ложок олії, всипте цибулю, додайте дрібку цукру та солі й пасеруйте її до приємної прозорості та легкого золотавого відтінку.
  6. Додайте до цибулі натерту моркву, поперчіть суміш і тушкуйте на невеликому вогні до ніжної м'якості без пересушування.
  7. Наприкінці додайте до овочевої засмажки другий подрібнений зубчик часнику, прогрійте все разом рівно 2 хвилини, зніміть із плити й дайте повністю охолонути.
  8. Охолоджені круто зварені яйця та злегка підморожені плавлені сирки натріть в окремі тарілки на дрібній або середній тертці.
  9. Зберіть салат шарами на пласкій тарілці або в прозорому салатнику: першим шаром викладіть пікантні баклажани, розрівняйте й нанесіть тонку майонезну сіточку.
  10. Другим шаром рівномірно розподіліть солодкувату моркву з цибулею та знову зробіть легку сіточку з майонезу.
  11. Третім шаром висипте натерті яйця, злегка ущільніть виделкою та змастіть майонезом.
  12. Завершіть страву щедрим, пухким шаром плавленого сиру, створюючи повітряну білосніжну шапочку без додаткового змащування.
  13. Прикрасьте верхівку гілочками свіжої зелені чи кільцями маслин і поставте салат у холодильник щонайменше на пів години, щоб усі чотири шари просочилися соковитістю.