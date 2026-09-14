У страві "синенькі" грають зовсім по-новому. Завдяки обсмажуванню на гарячій пательні та поєднанню з часником вони набувають виразного аромату й пружної текстури справжніх лісових грибів. У поєднанні із солодкуватою пасерованою морквою, пухкими відвареними яйцями та повітряною шапочкою з плавленого сиру виходить дивовижна гармонія смаків.

Як зробити салат "Конотопський"?

Час : 30 хвилин

: 30 хвилин Порцій: 6

Інгредієнти:

– 2 молоді баклажани;

– 2 цибулі;

– 2 соковиті моркви;

– 4 варені яйця;

– 2 плавлені сирки;

– 2 зубчики часнику;

– олія для смаження;

– 4 столові ложки майонезу або густого йогурту;

– дрібка цукру для карамелізації цибулі;

– сіль та перець до смаку;

– зелень для декору.

Приготування: