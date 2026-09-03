Відкрив банку – і ситий: легендарна овочева заготовка з рисом, яка виручає в будь-якій ситуації

Коли взимку катастрофічно бракує часу на довге приготування вечері або потрібен швидкий ситний перекус, банка домашнього "Сніданку туриста" стає справжнім порятунком.

Головна перевага цієї легендарної заготовки полягає в наявності рису. Він насичується соками стиглих томатів, солодкого перцю та моркви, перетворюючи звичайний салат на повноцінну другу страву або самостійний гарнір. Її можна розігріти на сковороді, взяти з собою в дорогу або просто їсти ложкою прямо з банки.

Як заготувати "Сніданок туриста"?

Час : 30 хвилин

: 30 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 2 кілограми стиглих помідорів;

– 500 грамів цибулі;

– 500 грамів болгарського перцю;

– 500 грамів моркви;

– 1 склянка шліфованого рису;

– 1 склянка рафінованої соняшникової олії;

– 4 столові ложки цукру;

– 2 столові ложки оцту;

– столова ложка солі.

Приготування: