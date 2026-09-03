Головна перевага цієї легендарної заготовки полягає в наявності рису. Він насичується соками стиглих томатів, солодкого перцю та моркви, перетворюючи звичайний салат на повноцінну другу страву або самостійний гарнір. Її можна розігріти на сковороді, взяти з собою в дорогу або просто їсти ложкою прямо з банки.
Як заготувати "Сніданок туриста"?
- Час: 30 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 2 кілограми стиглих помідорів;
– 500 грамів цибулі;
– 500 грамів болгарського перцю;
– 500 грамів моркви;
– 1 склянка шліфованого рису;
– 1 склянка рафінованої соняшникової олії;
– 4 столові ложки цукру;
– 2 столові ложки оцту;
– столова ложка солі.
Приготування:
- Стиглі помідори промийте, розріжте на частини та пропустіть через м'ясорубку (або подрібніть блендером) у велику товстостінну каструлю для варіння.
- Ріпчасту цибулю наріжте середніми кубиками, солодкий перець почистьте від насіння та поріжте соломкою, а очищену моркву натріть на великій тертці або наріжте тонкими брусочками.
- Поставте каструлю з томатним пюре на плиту; щойно сік закипить, викладіть у нього подрібнену цибулю з морквою, обережно вимішайте та варіть на помірному вогні приблизно 10 хвилин.
- Додайте до овочевої основи солодкий перець, влийте склянку соняшникової олії, всипте цукор і сіль, ретельно перемішайте, накрийте каструлю кришкою та тушкуйте на слабкому вогні близько 15 хвилин.
- Рис ретельно промийте в кількох водах до повної прозорості, відкиньте на друшляк чи сито, щоб стекла зайва волога, і перекладіть у киплячу овочеву суміш.
- Добре вимішайте масу лопаткою від самого дна, дочекайтеся повторного закипання, зменшіть вогонь до мінімуму, прикрийте кришкою та варіть орієнтовно 40 хвилин (періодично помішуйте, щоб крупа не пригоріла до дна каструлі), доки рис повністю не звариться й не стане м'яким.
- Наприкінці приготування влийте столовий оцет, ще раз ретельно вимішайте страву та зніміть каструлю з вогню.
- Гарячий салат відразу розкладіть по заздалегідь підготовлених сухих стерилізованих банках, герметично закрутіть кришками, переверніть догори дном, ретельно вкутайте теплим пледом або ковдрою та залиште до повного повільного охолодження.