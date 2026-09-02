Господині ледь не бʼються в суперечках: несподіваний інгредієнт, який перетворює борщ на шедевр

Суперечки навколо канонічного борщу ніколи не вщухають. Одні наполягають на квасолі, інші визнають виключно наваристу яловичину чи запечений буряк.

Проте найбільше дискусій викликає додавання до м'ясної каструлі звичайного цукру. Для багатьох сама думка про солодкий компонент у першій страві здається кулінарною помилкою, але шеф-кухарі та досвідчені господині використовують цей прийом як базове правило смакової гармонії, розповідає 24 Канал.

Справа не в солодкості, а в балансі

Борщ у кулінарній класиці – це страва з виразним кисло-солодким профілем. Щоб буряк зберіг свій глибокий рубіновий відтінок і не потьмянів, під час тушкування обов'язково використовують кислоту: лимонний сік, яблучний чи столовий оцет. Додайте сюди кислу томатну пасту, помідори чи квашену капусту – і смак страви легко стає занадто різким.

Улюблена страва українців / Фото Pexels

Цукор у цьому випадку працює не як підсолоджувач, а як природний стабілізатор і підсилювач смаку:

нейтралізує їдку кислотність томатів та оцту;

пом'якшує загальну смакову гаму;

"витягує" назовні прихований аромат овочів і м'ясного бульйону.

Цей принцип століттями використовують італійці, додаючи дрібку цукру до кожного томатного соусу, або пекарі, які обов'язково солять солодке тісто.

Коли і скільки додавати

Усе залежить від сезону та якості овочів: соковиті літні томати й солодкий молодий буряк часто взагалі не потребують корекції. Проте взимку, коли тепличні овочі менш виразні, а томатна паста буває занадто кислою, дрібка цукру повертає страві об'єм.

На велику 4-5-літрову каструлю зазвичай достатньо від однієї щіпки до неповної чайної ложки. Готовий борщ у жодному разі не повинен бути солодким на смак.

Не сипте цукор в загальний бульйон наприкінці варіння. Найкраще посипати цукром томатну пасту чи подрібнені помідори просто на сковороді під час пасерування – томати злегка карамелізуються й розкриють глибокий концентрований аромат. Також дрібку можна додати до буряка, коли він тушкується окремо.