Води немає, а їсти треба: страви, після яких посуд можна не мити
Коли вдома немає води, звичне приготування їжі раптом стає значно складнішим: не хочеться бруднити каструлі, тарілки й дошки, які потім нічим помити. У такій ситуації найзручніші страви, які можна зібрати в одному посуді, загорнути у фольгу чи пергамент або взагалі їсти руками.
Піти та сендвічі дозволяють обійтися майже без посуду, особливо якщо взяти консерви, готове м’ясо, сир і вже підготовлені овочі. А якщо є плита чи духовка, частину страв можна приготувати у рукаві, на пергаменті або у власному соку – без додавання води й зайвого миття після вечері.
24 Канал зібрав кілька варіантів для таких ситуацій – від швидкої начинки для піти й ситного сендвіча до гарячої страви, де бульйон утворюється безпосередньо під час приготування.
Яку начинку зробити для піти, коли немає води?
- Час: 10 хвилин
- Порцій: 2 – 3 піти
Інгредієнти:
– 1 банка консервованого тунця або курки у власному соку;
– 3 – 4 столові ложки консервованої кукурудзи;
– 1 невеликий огірок;
– 1 помідор або кілька помідорів чері;
– 2 – 3 листки салату або пекінської капусти;
– 2 столові ложки крем-сиру або густого соусу;
– сіль до смаку;
– чорний перець до смаку.
Приготування:
- Відкрийте консерву й злийте зайву рідину.
- Перекладіть тунець або курку в миску й розділіть виделкою на невеликі шматочки.Додайте кукурудзу, нарізаний огірок і помідор. Листя салату або пекінської капусти порвіть руками, щоб не брати зайву дошку.
- Додайте крем-сир або густий соус, сіль і перець до смаку. Перемішайте начинку так, щоб вона трималася купи й не витікала з піти.
- Розріжте готову піту навпіл або зробіть надріз збоку. Наповніть її начинкою й одразу подавайте.
- Якщо води зовсім немає, беріть овочі, які вже чисті або не потребують ретельного миття: салат із пакета, чері, консервовану кукурудзу, мариновані огірки чи готову овочеву суміш.
Як приготувати сендвіч із куркою, сиром і кукурудзою?
- Час: 20 хвилин
- Порцій: 1 – 2
Інгредієнти:
– 1 багет;
– 120 грамів курячого стегна або копченого курячого філе;
– 30 грамів цибулі;
– 20 мілілітрів оливкової олії;
– 2 варені яйця;
– 40 грамів консервованої кукурудзи;
– 40 грамів майонезу;
– 40 грамів сиру чеддер;
– 40 грамів маринованого огірка;
– 20 грамів халапеньйо;
– 20 грамів листя салату;
– 10 грамів гірчиці;
– копчена паприка до смаку;
– сіль до смаку;
– чорний мелений перець до смаку.
Приготування:
- Якщо використовуєте свіже куряче стегно, посоліть його, поперчіть і приправте копченою паприкою.
- Розігрійте сковороду з оливковою олією та обсмажте курку до рум’яної скоринки й готовності.
- Багет розріжте навпіл і підрум’яньте зрізом донизу на тій самій сковороді.
- Готову курку наріжте тонкими шматочками. Цибулю наріжте півкільцями.
- Обсмажте цибулю до м’якості, додайте курку та чеддер. Перемішайте й прогрійте, щоб сир розплавився.
- Варені яйця подрібніть виделкою, додайте консервовану кукурудзу та майонез. Посоліть, поперчіть і добре перемішайте.
- Нижню половину багета змастіть гірчицею. Викладіть яєчну начинку з кукурудзою, зверху додайте курку з сиром.
- Маринований огірок і халапеньйо наріжте скибочками та викладіть на курку. Додайте листя салату.
- Накрийте другою половиною багета та одразу подавайте.
Якщо немає води й немає можливості готувати свіже м’ясо, куряче стегно можна замінити готовим копченим філе. Його достатньо нарізати скибочками та додати в сендвіч разом із сиром – обсмажувати курку окремо вже не доведеться.
Як приготувати курячий суп без води?
- Час: 50 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 500 грамів курячого філе стегна, бажано зі шкіркою;
– 1 качан пекінської капусти;
– 200 грамів глив;
– 150 грамів дайкону;
– 1 морквина;
– 1 цибулина;
– 4 зубчики часнику;
– невеликий шматочок свіжого імбиру;
– 3 столові ложки соєвого соусу;
– 1 столова ложка кунжутної олії;
– 100 грамів фунчози;
– зелена цибуля до смаку;
– кінза до смаку;
– сіль до смаку;
– чорний мелений перець до смаку;
– соус шрірача до смаку – за бажанням.
Як приготувати бульйон: дивіться відео
Приготування:
- Усі овочі помийте та наріжте довільними шматочками. Пекінську капусту розділіть на щільну білу частину та м’які зелені листки.
- На дно каструлі викладіть білу частину капусти та цибулю. Далі додайте дайкон, моркву, цілі шматочки курки шкіркою донизу, гливи, часник та імбир.
- Зверху накрийте все зеленими листками пекінської капусти. Влийте соєвий соус і кунжутну олію, додайте сіль та перець.
- Щільно накрийте каструлю кришкою та тушкуйте на мінімальному вогні приблизно 40 хвилин. Воду не додавайте – овочі та курка пустять достатньо соку, з якого утвориться насичений бульйон.
- Фунчозу заздалегідь запарте відповідно до інструкції на упаковці та викладіть у піали.
- Додайте курку й овочі, залийте бульйоном, який утворився під час тушкування.
- Перед подаванням посипте зеленою цибулею та кінзою. За бажанням додайте трохи соусу шрірача.