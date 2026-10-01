Води немає, а їсти треба: страви, після яких посуд можна не мити

Коли вдома немає води, звичне приготування їжі раптом стає значно складнішим: не хочеться бруднити каструлі, тарілки й дошки, які потім нічим помити. У такій ситуації найзручніші страви, які можна зібрати в одному посуді, загорнути у фольгу чи пергамент або взагалі їсти руками.

Піти та сендвічі дозволяють обійтися майже без посуду, особливо якщо взяти консерви, готове м’ясо, сир і вже підготовлені овочі. А якщо є плита чи духовка, частину страв можна приготувати у рукаві, на пергаменті або у власному соку – без додавання води й зайвого миття після вечері.

24 Канал зібрав кілька варіантів для таких ситуацій – від швидкої начинки для піти й ситного сендвіча до гарячої страви, де бульйон утворюється безпосередньо під час приготування.

Яку начинку зробити для піти, коли немає води?

Час : 10 хвилин

: 10 хвилин Порцій: 2 – 3 піти

Інгредієнти:

– 1 банка консервованого тунця або курки у власному соку;

– 3 – 4 столові ложки консервованої кукурудзи;

– 1 невеликий огірок;

– 1 помідор або кілька помідорів чері;

– 2 – 3 листки салату або пекінської капусти;

– 2 столові ложки крем-сиру або густого соусу;

– сіль до смаку;

– чорний перець до смаку.

Приготування:

Відкрийте консерву й злийте зайву рідину. Перекладіть тунець або курку в миску й розділіть виделкою на невеликі шматочки.Додайте кукурудзу, нарізаний огірок і помідор. Листя салату або пекінської капусти порвіть руками, щоб не брати зайву дошку. Додайте крем-сир або густий соус, сіль і перець до смаку. Перемішайте начинку так, щоб вона трималася купи й не витікала з піти. Розріжте готову піту навпіл або зробіть надріз збоку. Наповніть її начинкою й одразу подавайте. Якщо води зовсім немає, беріть овочі, які вже чисті або не потребують ретельного миття: салат із пакета, чері, консервовану кукурудзу, мариновані огірки чи готову овочеву суміш.

Як приготувати сендвіч із куркою, сиром і кукурудзою?

Час : 20 хвилин

: 20 хвилин Порцій: 1 – 2

Інгредієнти:

– 1 багет;

– 120 грамів курячого стегна або копченого курячого філе;

– 30 грамів цибулі;

– 20 мілілітрів оливкової олії;

– 2 варені яйця;

– 40 грамів консервованої кукурудзи;

– 40 грамів майонезу;

– 40 грамів сиру чеддер;

– 40 грамів маринованого огірка;

– 20 грамів халапеньйо;

– 20 грамів листя салату;

– 10 грамів гірчиці;

– копчена паприка до смаку;

– сіль до смаку;

– чорний мелений перець до смаку.

Приготування:

Якщо використовуєте свіже куряче стегно, посоліть його, поперчіть і приправте копченою паприкою. Розігрійте сковороду з оливковою олією та обсмажте курку до рум’яної скоринки й готовності. Багет розріжте навпіл і підрум’яньте зрізом донизу на тій самій сковороді. Готову курку наріжте тонкими шматочками. Цибулю наріжте півкільцями. Обсмажте цибулю до м’якості, додайте курку та чеддер. Перемішайте й прогрійте, щоб сир розплавився. Варені яйця подрібніть виделкою, додайте консервовану кукурудзу та майонез. Посоліть, поперчіть і добре перемішайте. Нижню половину багета змастіть гірчицею. Викладіть яєчну начинку з кукурудзою, зверху додайте курку з сиром. Маринований огірок і халапеньйо наріжте скибочками та викладіть на курку. Додайте листя салату. Накрийте другою половиною багета та одразу подавайте.

Якщо немає води й немає можливості готувати свіже м’ясо, куряче стегно можна замінити готовим копченим філе. Його достатньо нарізати скибочками та додати в сендвіч разом із сиром – обсмажувати курку окремо вже не доведеться.

Як приготувати курячий суп без води?

Час : 50 хвилин

: 50 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 500 грамів курячого філе стегна, бажано зі шкіркою;

– 1 качан пекінської капусти;

– 200 грамів глив;

– 150 грамів дайкону;

– 1 морквина;

– 1 цибулина;

– 4 зубчики часнику;

– невеликий шматочок свіжого імбиру;

– 3 столові ложки соєвого соусу;

– 1 столова ложка кунжутної олії;

– 100 грамів фунчози;

– зелена цибуля до смаку;

– кінза до смаку;

– сіль до смаку;

– чорний мелений перець до смаку;

– соус шрірача до смаку – за бажанням.

Як приготувати бульйон: дивіться відео

@leocoookss Курячий суп без води Інгредієнти Куряче філе стегна бажано зі шкіркою— 500 г Пекінська капуста — 1 качан Гливи — 200 г Дайкон — 150 г Морква — 1 шт. Ріпчаста цибуля — 1 шт. Часник — 4 зубчики Свіжий імбир — невеличкий шматок Соєвий соус — 3 ст. л. Кунжутна олія — 1 ст. л. Фунчоза (для подачі) — 100 г Зелена цибуля та кінза (для подачі) — малий пучок Сіль та свіжозмелений чорний перець — за смаком Процес приготування 1. Усі овочі наріжте довільно, а пекінську капусту розділіть на білу товсту частину та м'які зелені верхівки. 2. На дно каструлі викладіть білу частину капусти й цибулю, далі дайкон, моркву, цілі шматочки курки шкіркою донизу, гливи, часник, імбир. 3. Накрийте все верхівками капусти, влийте соєвий соус, кунжутно-олію, додайте сіль та перець. 4. Щільно накрийте кришкою і тушкуйте на мінімальному вогні 40 хвилин до утворення насиченого бульйону. 5. Викладіть у піалу заздалегідь запарену фунчозу, залийте супом з овочами та куркою і посипте зеленню і ширачею за бажанням. Смачного! ♬ original sound - Leo Cooks

Приготування: