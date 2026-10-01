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1 жовтня, 13:18
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Води немає, а їсти треба: страви, після яких посуд можна не мити

Лілія Імбіровська-Сиваківська

Коли вдома немає води, звичне приготування їжі раптом стає значно складнішим: не хочеться бруднити каструлі, тарілки й дошки, які потім нічим помити. У такій ситуації найзручніші страви, які можна зібрати в одному посуді, загорнути у фольгу чи пергамент або взагалі їсти руками.

Піти та сендвічі дозволяють обійтися майже без посуду, особливо якщо взяти консерви, готове м’ясо, сир і вже підготовлені овочі. А якщо є плита чи духовка, частину страв можна приготувати у рукаві, на пергаменті або у власному соку – без додавання води й зайвого миття після вечері. 

24 Канал зібрав кілька варіантів для таких ситуацій – від швидкої начинки для піти й ситного сендвіча до гарячої страви, де бульйон утворюється безпосередньо під час приготування.

Яку начинку зробити для піти, коли немає води?

  • Час: 10 хвилин
  • Порцій: 2 – 3 піти

Інгредієнти:
– 1 банка консервованого тунця або курки у власному соку;
– 3 – 4 столові ложки консервованої кукурудзи;
– 1 невеликий огірок;
– 1 помідор або кілька помідорів чері;
– 2 – 3 листки салату або пекінської капусти;
– 2 столові ложки крем-сиру або густого соусу;
– сіль до смаку;
– чорний перець до смаку.

Приготування:

  1. Відкрийте консерву й злийте зайву рідину.
  2. Перекладіть тунець або курку в миску й розділіть виделкою на невеликі шматочки.Додайте кукурудзу, нарізаний огірок і помідор. Листя салату або пекінської капусти порвіть руками, щоб не брати зайву дошку.
  3. Додайте крем-сир або густий соус, сіль і перець до смаку. Перемішайте начинку так, щоб вона трималася купи й не витікала з піти.
  4. Розріжте готову піту навпіл або зробіть надріз збоку. Наповніть її начинкою й одразу подавайте.
  5. Якщо води зовсім немає, беріть овочі, які вже чисті або не потребують ретельного миття: салат із пакета, чері, консервовану кукурудзу, мариновані огірки чи готову овочеву суміш.

Як приготувати сендвіч із куркою, сиром і кукурудзою?

  • Час: 20 хвилин
  • Порцій: 1 – 2

Інгредієнти:
– 1 багет;
– 120 грамів курячого стегна або копченого курячого філе;
– 30 грамів цибулі;
– 20 мілілітрів оливкової олії;
– 2 варені яйця;
– 40 грамів консервованої кукурудзи;
– 40 грамів майонезу;
– 40 грамів сиру чеддер;
– 40 грамів маринованого огірка;
– 20 грамів халапеньйо;
– 20 грамів листя салату;
– 10 грамів гірчиці;
– копчена паприка до смаку;
– сіль до смаку;
– чорний мелений перець до смаку.

Приготування:

  1. Якщо використовуєте свіже куряче стегно, посоліть його, поперчіть і приправте копченою паприкою.
  2. Розігрійте сковороду з оливковою олією та обсмажте курку до рум’яної скоринки й готовності.
  3. Багет розріжте навпіл і підрум’яньте зрізом донизу на тій самій сковороді.
  4. Готову курку наріжте тонкими шматочками. Цибулю наріжте півкільцями.
  5. Обсмажте цибулю до м’якості, додайте курку та чеддер. Перемішайте й прогрійте, щоб сир розплавився.
  6. Варені яйця подрібніть виделкою, додайте консервовану кукурудзу та майонез. Посоліть, поперчіть і добре перемішайте.
  7. Нижню половину багета змастіть гірчицею. Викладіть яєчну начинку з кукурудзою, зверху додайте курку з сиром.
  8. Маринований огірок і халапеньйо наріжте скибочками та викладіть на курку. Додайте листя салату.
  9. Накрийте другою половиною багета та одразу подавайте.

Якщо немає води й немає можливості готувати свіже м’ясо, куряче стегно можна замінити готовим копченим філе. Його достатньо нарізати скибочками та додати в сендвіч разом із сиром – обсмажувати курку окремо вже не доведеться.

Як приготувати курячий суп без води?

  • Час: 50 хвилин
  • Порцій: 4

Інгредієнти:
– 500 грамів курячого філе стегна, бажано зі шкіркою;
– 1 качан пекінської капусти;
– 200 грамів глив;
– 150 грамів дайкону;
– 1 морквина;
– 1 цибулина;
– 4 зубчики часнику;
– невеликий шматочок свіжого імбиру;
– 3 столові ложки соєвого соусу;
– 1 столова ложка кунжутної олії;
– 100 грамів фунчози;
– зелена цибуля до смаку;
– кінза до смаку;
– сіль до смаку;
– чорний мелений перець до смаку;
– соус шрірача до смаку – за бажанням.

Як приготувати бульйон: дивіться відео

@leocoookss

Курячий суп без води Інгредієнти Куряче філе стегна бажано зі шкіркою— 500 г Пекінська капуста — 1 качан Гливи — 200 г Дайкон — 150 г Морква — 1 шт. Ріпчаста цибуля — 1 шт. Часник — 4 зубчики Свіжий імбир — невеличкий шматок Соєвий соус — 3 ст. л. Кунжутна олія — 1 ст. л. Фунчоза (для подачі) — 100 г Зелена цибуля та кінза (для подачі) — малий пучок Сіль та свіжозмелений чорний перець — за смаком Процес приготування 1. Усі овочі наріжте довільно, а пекінську капусту розділіть на білу товсту частину та м'які зелені верхівки. 2. На дно каструлі викладіть білу частину капусти й цибулю, далі дайкон, моркву, цілі шматочки курки шкіркою донизу, гливи, часник, імбир. 3. Накрийте все верхівками капусти, влийте соєвий соус, кунжутно-олію, додайте сіль та перець. 4. Щільно накрийте кришкою і тушкуйте на мінімальному вогні 40 хвилин до утворення насиченого бульйону. 5. Викладіть у піалу заздалегідь запарену фунчозу, залийте супом з овочами та куркою і посипте зеленню і ширачею за бажанням. Смачного!

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Приготування:

  1. Усі овочі помийте та наріжте довільними шматочками. Пекінську капусту розділіть на щільну білу частину та м’які зелені листки.
  2. На дно каструлі викладіть білу частину капусти та цибулю. Далі додайте дайкон, моркву, цілі шматочки курки шкіркою донизу, гливи, часник та імбир.
  3. Зверху накрийте все зеленими листками пекінської капусти. Влийте соєвий соус і кунжутну олію, додайте сіль та перець.
  4. Щільно накрийте каструлю кришкою та тушкуйте на мінімальному вогні приблизно 40 хвилин. Воду не додавайте – овочі та курка пустять достатньо соку, з якого утвориться насичений бульйон.
  5. Фунчозу заздалегідь запарте відповідно до інструкції на упаковці та викладіть у піали.
  6. Додайте курку й овочі, залийте бульйоном, який утворився під час тушкування.
  7. Перед подаванням посипте зеленою цибулею та кінзою. За бажанням додайте трохи соусу шрірача.

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