Пита и сэндвичи позволяют обойтись почти без посуды, особенно если взять консервы, готовое мясо, сыр и уже подготовленные овощи. А если есть плита или духовка, часть блюд можно приготовить в рукаве, на пергаменте или в собственном соку – без добавления воды и лишней посуды после ужина.

24 Канал собрал несколько вариантов для таких ситуаций – от быстрой начинки для питы и сытного сэндвича до горячего блюда, где бульон образуется непосредственно во время приготовления.

Какую начинку приготовить для питы, когда нет воды?

Время : 10 минут

: 10 минут Порций: 2 – 3 питы

Ингредиенты:

– 1 банка консервированного тунца или курицы в собственном соку;

– 3 – 4 столовые ложки консервированной кукурузы;

– 1 небольшой огурец;

– 1 помидор или несколько помидоров черри;

– 2 – 3 листа салата или пекинской капусты;

– 2 столовые ложки сливочного сыра или густого соуса;

– соль по вкусу;

– черный перец по вкусу.

Приготовление:

Откройте банку и слейте лишнюю жидкость. Переложите тунца или курицу в миску и разделите вилкой на небольшие кусочки. Добавьте кукурузу, нарезанный огурец и помидор. Листья салата или пекинской капусты порвите руками, чтобы не использовать лишнюю доску. Добавьте крем-сыр или густой соус, соль и перец по вкусу. Перемешайте начинку так, чтобы она держалась кучей и не вытекала из питы. Разрежьте готовую питу пополам или сделайте надрез сбоку. Наполните ее начинкой и сразу подавайте. Если воды совсем нет, берите овощи, которые уже чистые или не требуют тщательного мытья: салат из пакета, черри, консервированную кукурузу, маринованные огурцы или готовую овощную смесь.

Как приготовить сэндвич с курицей, сыром и кукурузой?

Время : 20 минут

: 20 минут Порций: 1 – 2

Ингредиенты:

– 1 багет;

– 120 граммов куриного бедра или копченого куриного филе;

– 30 граммов лука;

– 20 миллилитров оливкового масла;

– 2 вареных яйца;

– 40 граммов консервированной кукурузы;

– 40 граммов майонеза;

– 40 граммов сыра чеддер;

– 40 граммов маринованного огурца;

– 20 граммов халапеньо;

– 20 граммов листьев салата;

– 10 граммов горчицы;

– копченая паприка по вкусу;

– соль по вкусу;

– черный молотый перец по вкусу.

Приготовление:

Если вы используете свежее куриное бедро, посолите его, поперчите и приправьте копченой паприкой. Разогрейте сковороду с оливковым маслом и обжарьте курицу до румяной корочки и готовности. Багет разрежьте пополам и подрумяньте срезом вниз на той же сковороде. Готовую курицу нарежьте тонкими кусочками. Лук нарежьте полукольцами. Обжарьте лук до мягкости, добавьте курицу и чеддер. Перемешайте и прогрейте, чтобы сыр расплавился. Вареные яйца измельчите вилкой, добавьте консервированную кукурузу и майонез. Посолите, поперчите и хорошо перемешайте. Нижнюю половину багета смажьте горчицей. Выложите яичную начинку с кукурузой, сверху добавьте курицу с сыром. Маринованный огурец и халапеньо нарежьте ломтиками и выложите на курицу. Добавьте листья салата. Накройте второй половиной багета и сразу подавайте.

Если нет воды и нет возможности готовить свежее мясо, куриное бедро можно заменить готовым копченым филе. Его достаточно нарезать ломтиками и добавить в сэндвич вместе с сыром – обжаривать курицу отдельно уже не придется.

Как приготовить куриный суп без воды?

Время : 50 минут

: 50 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– 500 граммов куриного филе бедра, желательно с кожей;

– 1 кочан пекинской капусты;

– 200 граммов вешенок;

– 150 граммов дайкона;

– 1 морковь;

– 1 луковица;

– 4 зубчика чеснока;

– небольшой кусочек свежего имбиря;

– 3 столовые ложки соевого соуса;

– 1 столовая ложка кунжутного масла;

– 100 граммов фунчозы;

– зеленый лук по вкусу;

– кинза по вкусу;

– соль по вкусу;

– черный молотый перец по вкусу;

– соус шрирача по вкусу – по желанию.

Как приготовить бульон: смотрите видео

Приготовление: