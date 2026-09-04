Смачніші за мариновані гриби та готові за добу: шалено смачна закуска з баклажанів

Коли хочеться приготувати соковиту, пряну та в міру гостру закуску, яка смакуватиме краще за дорогі мариновані гриби, цей експрес-рецепт стає беззаперечним фаворитом!

Тут немає виснажливого смаження біля гарячої плити чи складної стерилізації банок. Баклажани зберігають ніжну, м'ясисту структуру завдяки короткому відварюванню, а пряний маринад із часником, свіжою зеленню та цільним коріандром насичує кожен шматочок усього за одну добу в холодильнику, розповідає Cookpad. Як смачно замаринувати баклажани? Час : 20 хвилин + маринування

: 20 хвилин + маринування Порцій: 4 Інгредієнти:

– 2 кілограми баклажанів;

– 1 великий пучок зелені;

– 4 – 5 зубчиків часнику;

маринад:

– 200 мілілітрів води;

– 200 мілілітрів оцту;

– 100 мілілітрів соняшникової олії;

– 150 грамів цукру;

– 60 грамів солі;

– 2 лаврові листки;

– 10 горошин чорного перцю;

– 15 насінин коріандру. Приготування: У просторій широкій каструлі доведіть до кипіння достатню кількість води. У вимитих баклажанів зріжте плодоніжки й хвостики, опустіть плоди цілими в киплячу воду та варіть на помірному вогні 10 – 15 хвилин (вони мають злегка протикатися виделкою, але не розварюватися). Дістаньте овочі шумівкою та залиште повністю охолонути. Для маринаду в невеликому сотейнику з'єднайте воду, оцет, олію, цукор, сіль, лавровий лист, горошини перцю та насіння коріандру. Поставте ємність на вогонь, дочекайтеся повного розчинення кристалів, прокип'ятіть 1 хвилину та зніміть із плити, щоб маринад охолов до кімнатної температури. Свіжу зелень дрібно подрібніть ножем, часник пропустіть через прес або дрібно посічіть, після чого змішайте їх в окремій піалі. Остиглі баклажани наріжте рівними кружальцями товщиною близько 1 сантиметра. У зручний скляний лоток або емальовану форму викладіть шар баклажанів, щедро присипте його сумішшю зелені з часником, зверху знову викладіть баклажани – чергуйте шари, доки не закінчаться всі інгредієнти. Рівномірно залийте все охолодженим пряним маринадом, зверху встановіть пласку тарілку й невеликий вантаж (наприклад, банку з водою), накрийте кришкою або плівкою та поставте в холодильник рівно на 24 години. Через добу діставайте пружні скибочки баклажанів: вони вже повністю промаринувалися, увібрали пікантний часниковий аромат і готові до подачі до картоплі, запеченого м'яса або просто зі свіжим чорним хлібом.