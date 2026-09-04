Смачніші за мариновані гриби та готові за добу: шалено смачна закуска з баклажанів
Коли хочеться приготувати соковиту, пряну та в міру гостру закуску, яка смакуватиме краще за дорогі мариновані гриби, цей експрес-рецепт стає беззаперечним фаворитом!
Тут немає виснажливого смаження біля гарячої плити чи складної стерилізації банок. Баклажани зберігають ніжну, м'ясисту структуру завдяки короткому відварюванню, а пряний маринад із часником, свіжою зеленню та цільним коріандром насичує кожен шматочок усього за одну добу в холодильнику, розповідає Cookpad.
Як смачно замаринувати баклажани?
- Час: 20 хвилин + маринування
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 2 кілограми баклажанів;
– 1 великий пучок зелені;
– 4 – 5 зубчиків часнику;
маринад:
– 200 мілілітрів води;
– 200 мілілітрів оцту;
– 100 мілілітрів соняшникової олії;
– 150 грамів цукру;
– 60 грамів солі;
– 2 лаврові листки;
– 10 горошин чорного перцю;
– 15 насінин коріандру.
Приготування:
- У просторій широкій каструлі доведіть до кипіння достатню кількість води.
- У вимитих баклажанів зріжте плодоніжки й хвостики, опустіть плоди цілими в киплячу воду та варіть на помірному вогні 10 – 15 хвилин (вони мають злегка протикатися виделкою, але не розварюватися).
- Дістаньте овочі шумівкою та залиште повністю охолонути.
- Для маринаду в невеликому сотейнику з'єднайте воду, оцет, олію, цукор, сіль, лавровий лист, горошини перцю та насіння коріандру.
- Поставте ємність на вогонь, дочекайтеся повного розчинення кристалів, прокип'ятіть 1 хвилину та зніміть із плити, щоб маринад охолов до кімнатної температури.
- Свіжу зелень дрібно подрібніть ножем, часник пропустіть через прес або дрібно посічіть, після чого змішайте їх в окремій піалі.
- Остиглі баклажани наріжте рівними кружальцями товщиною близько 1 сантиметра.
- У зручний скляний лоток або емальовану форму викладіть шар баклажанів, щедро присипте його сумішшю зелені з часником, зверху знову викладіть баклажани – чергуйте шари, доки не закінчаться всі інгредієнти.
- Рівномірно залийте все охолодженим пряним маринадом, зверху встановіть пласку тарілку й невеликий вантаж (наприклад, банку з водою), накрийте кришкою або плівкою та поставте в холодильник рівно на 24 години.
- Через добу діставайте пружні скибочки баклажанів: вони вже повністю промаринувалися, увібрали пікантний часниковий аромат і готові до подачі до картоплі, запеченого м'яса або просто зі свіжим чорним хлібом.