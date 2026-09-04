Здесь не нужно утомительно жарить у горячей плиты или заниматься сложной стерилизацией банок. Баклажаны сохраняют нежную, мясистую структуру благодаря короткой варке, а пряный маринад с чесноком, свежей зеленью и цельным кориандром пропитывает каждый кусочек всего за сутки в холодильнике, рассказывает Cookpad.

Как вкусно замариновать баклажаны?

Время : 20 минут + маринование

: 20 минут + маринование Порций: 4

Ингредиенты:

– 2 килограмма баклажанов;

– 1 большой пучок зелени;

– 4 – 5 зубчиков чеснока;

маринад:

– 200 миллилитров воды;

– 200 миллилитров уксуса;

– 100 миллилитров подсолнечного масла;

– 150 граммов сахара;

– 60 граммов соли;

– 2 лавровых листа;

– 10 горошин черного перца;

– 15 семян кориандра.

Приготовление: