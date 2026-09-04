Здесь не нужно утомительно жарить у горячей плиты или заниматься сложной стерилизацией банок. Баклажаны сохраняют нежную, мясистую структуру благодаря короткой варке, а пряный маринад с чесноком, свежей зеленью и цельным кориандром пропитывает каждый кусочек всего за сутки в холодильнике, рассказывает Cookpad.
Как вкусно замариновать баклажаны?
- Время: 20 минут + маринование
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 2 килограмма баклажанов;
– 1 большой пучок зелени;
– 4 – 5 зубчиков чеснока;
маринад:
– 200 миллилитров воды;
– 200 миллилитров уксуса;
– 100 миллилитров подсолнечного масла;
– 150 граммов сахара;
– 60 граммов соли;
– 2 лавровых листа;
– 10 горошин черного перца;
– 15 семян кориандра.
Приготовление:
- В просторной широкой кастрюле доведите до кипения достаточное количество воды.
- У вымытых баклажанов срежьте плодоножки и хвостики, опустите плоды целиком в кипящую воду и варите на умеренном огне 10 – 15 минут (они должны слегка протыкаться вилкой, но не развариваться).
- Достаньте овощи шумовкой и дайте им полностью остыть.
- Для маринада в небольшом сотейнике смешайте воду, уксус, растительное масло, сахар, соль, лавровый лист, горошины перца и семена кориандра.
- Поставьте емкость на огонь, дождитесь полного растворения сахара, прокипятите 1 минуту и снимите с плиты, чтобы маринад остыл до комнатной температуры.
- Свежую зелень мелко нарежьте ножом, чеснок пропустите через пресс или мелко порубите, после чего смешайте их в отдельной миске.
- Остывшие баклажаны нарежьте ровными кружочками толщиной около 1 сантиметра.
- В удобный стеклянный поддон или эмалированную форму выложите слой баклажанов, щедро посыпьте его смесью зелени с чесноком, сверху снова выложите баклажаны – чередуйте слои, пока не закончатся все ингредиенты.
- Равномерно залейте все охлажденным пряным маринадом, сверху положите плоскую тарелку и небольшой груз (например, банку с водой), накройте крышкой или пленкой и поставьте в холодильник ровно на 24 часа.
- Через сутки доставайте упругие ломтики баклажанов: они уже полностью промариновались, впитали пикантный чесночный аромат и готовы к подаче с картофелем, запеченным мясом или просто со свежим черным хлебом.