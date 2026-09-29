Сирне печиво з яблуками: як приготувати ароматну випічку до чаю
Сирне печиво з яблуками – простий спосіб приготувати до чаю ніжну домашню випічку з рум’яною скоринкою та виразним яблучним ароматом. Саме те, що потрібно для осіннього чаювання!
Яблука в цій випічці працюють не лише на смак, а й на аромат. У духовці вони пом’якшуються, віддають тісту соковитість і разом із корицею створюють домашній десерт, який легко приготувати з простих продуктів.
У тісто додають кисломолочний сир, вершкове масло та дрібно нарізані яблука, а перед випіканням печиво обвалюють у цукрі з корицею. Завдяки цьому воно виходить м’яким усередині й рум’яним зовні.
Як приготувати сирне печиво з яблуками?
- Час: приблизно 30 хвилин + випікання 30 хвилин
- Порцій: 8
Інгредієнти:
– 300 грамів кисломолочного сиру;
– 1 яйце;
– 75 грамів вершкового масла;
– 100 грамів цукру;
– 300 грамів борошна;
– 1 чайна ложка розпушувача;
– кілька яблук;
– цукор та кориця для обвалювання.
Приготування:
- Кисломолочний сир викладіть у глибоку миску. Додайте яйце, цукор і розм’якшене вершкове масло. Перемішайте до однорідності. Якщо сир зернистий, його можна попередньо розім’яти виделкою.
- Окремо змішайте частину борошна з розпушувачем і поступово додайте до сирної маси. Не всипайте все борошно одразу, бо його кількість залежить від вологості сиру.
- Яблука очистіть від шкірки та насіння, після чого дуже дрібно наріжте.
- Додайте яблука до тіста разом із рештою борошна. Замісіть м’яке тісто, яке майже не липне до рук. Якщо воно виходить занадто липким, підсипте ще трохи борошна.
- Для обвалювання змішайте цукор із корицею. Відщипуйте від тіста невеликі шматочки та формуйте кульки. Кожну кульку обваляйте в суміші цукру та кориці.
- Застеліть деко пергаментом і викладіть заготовки на невеликій відстані одна від одної. Кожну кульку трохи приплюсніть руками або дном склянки.
- Поставте деко в духовку, розігріту до 180 градусів. Випікайте приблизно 30 хвилин, поки печиво не стане рум’яним. Точний час залежить від розміру заготовок і особливостей духовки.
- Готове печиво залиште на деку на кілька хвилин, після чого перекладіть на тарілку. Подавати його можна теплим або повністю охолодженим.