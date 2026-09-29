Яблука в цій випічці працюють не лише на смак, а й на аромат. У духовці вони пом’якшуються, віддають тісту соковитість і разом із корицею створюють домашній десерт, який легко приготувати з простих продуктів.

У тісто додають кисломолочний сир, вершкове масло та дрібно нарізані яблука, а перед випіканням печиво обвалюють у цукрі з корицею. Завдяки цьому воно виходить м’яким усередині й рум’яним зовні.

Як приготувати сирне печиво з яблуками?

  • Час: приблизно 30 хвилин + випікання 30 хвилин
  • Порцій: 8

Інгредієнти:
– 300 грамів кисломолочного сиру;
– 1 яйце;
– 75 грамів вершкового масла;
– 100 грамів цукру;
– 300 грамів борошна;
– 1 чайна ложка розпушувача;
– кілька яблук;
– цукор та кориця для обвалювання.

Приготування:

  1. Кисломолочний сир викладіть у глибоку миску. Додайте яйце, цукор і розм’якшене вершкове масло. Перемішайте до однорідності. Якщо сир зернистий, його можна попередньо розім’яти виделкою.
  2. Окремо змішайте частину борошна з розпушувачем і поступово додайте до сирної маси. Не всипайте все борошно одразу, бо його кількість залежить від вологості сиру.
  3. Яблука очистіть від шкірки та насіння, після чого дуже дрібно наріжте.
  4. Додайте яблука до тіста разом із рештою борошна. Замісіть м’яке тісто, яке майже не липне до рук. Якщо воно виходить занадто липким, підсипте ще трохи борошна.
  5. Для обвалювання змішайте цукор із корицею. Відщипуйте від тіста невеликі шматочки та формуйте кульки. Кожну кульку обваляйте в суміші цукру та кориці.
  6. Застеліть деко пергаментом і викладіть заготовки на невеликій відстані одна від одної. Кожну кульку трохи приплюсніть руками або дном склянки.
  7. Поставте деко в духовку, розігріту до 180 градусів. Випікайте приблизно 30 хвилин, поки печиво не стане рум’яним. Точний час залежить від розміру заготовок і особливостей духовки.
  8. Готове печиво залиште на деку на кілька хвилин, після чого перекладіть на тарілку. Подавати його можна теплим або повністю охолодженим.