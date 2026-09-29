Яблука в цій випічці працюють не лише на смак, а й на аромат. У духовці вони пом’якшуються, віддають тісту соковитість і разом із корицею створюють домашній десерт, який легко приготувати з простих продуктів.

У тісто додають кисломолочний сир, вершкове масло та дрібно нарізані яблука, а перед випіканням печиво обвалюють у цукрі з корицею. Завдяки цьому воно виходить м’яким усередині й рум’яним зовні.

Як приготувати сирне печиво з яблуками?

Час: приблизно 30 хвилин + випікання 30 хвилин

приблизно 30 хвилин + випікання 30 хвилин Порцій: 8

Інгредієнти:

– 300 грамів кисломолочного сиру;

– 1 яйце;

– 75 грамів вершкового масла;

– 100 грамів цукру;

– 300 грамів борошна;

– 1 чайна ложка розпушувача;

– кілька яблук;

– цукор та кориця для обвалювання.

Приготування: