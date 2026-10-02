Скільки грамів у столовій і чайній ложці: зручна пам’ятка для кухні
Коли рецепт вимагає точності, а під рукою немає кулінарної ваги, на допомогу прийде звичайна ложка. Якщо знати кілька секретів, то спеціальні девайси вже ніколи не будуть потрібні.
Вжливо пам’ятати: вага залежить не лише від об’єму, а й від самого продукту. Розповідаємо, скільки зазвичай важать найпопулярніші інгредієнти в столовій і чайній ложці, а також чому така кухонна шпаргалка досі залишається корисною.
Чому ложки досі працюють як мірка?
Відмірювання ложками – це не випадкова звичка, а спадок старої кулінарної системи мір, яка з’явилася ще до поширення кухонних ваг. У домашніх рецептах ложки прижилися саме тому, що були під рукою майже в кожній кухні.
Ще одна причина проста: однакова ложка не означає однакову вагу. Цукор, борошно, сіль чи вода вміщують різну кількість грамів, тож орієнтуватися треба не лише на об’єм, а й на продукт.
Скільки грамів у столовій ложці
Для стандартної столової ложки орієнтуйтеся на такі значення:
- цукру – 25 – 20 грамів;
- солі екстра – 28 – 22 грами, кам’яної солі – 30 – 25 грамів;
- харчової соди – 28 – 22 грами;
- какао – 25 – 20 грами, меленої кави – 20–15 грамів;
- кориці – 20 – 15 грамів;
- лимонної кислоти з кристалами – 16 – 12 грамів;
- меду – 30 – 25 грамів;
- желатину – 15 – 10 грамів;
- води, оцту, молока – 13 грамів;
- олії, розтопленого маргарину – 12 грамів;
- пшеничного борошна – 30 – 20 грамів.
Ложкою можна поміряти усе / Фото Pixabay
Скільки грамів у чайній ложці
Коли треба відміряти меншу кількість інгредієнта, зручнішою стає чайна ложка. Тут так само важливо дивитися, чи є у продукту гірка.
- цукру – 8 – 5 грамів;
- лимонної кислоти – 8 – 5 грамів;
- меленої кави – 7 – 4 грами;
- кориці – 8 – 5 грамів;
- какао – 9 – 6 грамів;
- сухих дріжджів – 3 – 2,5 грами;
- солі екстра – 10 – 7 грамів, кам’яної солі – 12 – 8 грамів;
- желатину – 8 – 5 грамів;
- води, оцту, молока – 4 грами;
- меду – 12 – 10 грамів;
- олії, розтопленого маргарину – 4 грамів.
Такі підказки економлять час, коли треба швидко додати дрібну кількість продукту і немає бажання діставати ваги. Це особливо зручно в буденному приготуванні, коли важлива не ідеальна точність до грама, а зрозумілий орієнтир.