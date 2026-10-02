Вжливо пам’ятати: вага залежить не лише від об’єму, а й від самого продукту. Розповідаємо, скільки зазвичай важать найпопулярніші інгредієнти в столовій і чайній ложці, а також чому така кухонна шпаргалка досі залишається корисною.

Чому ложки досі працюють як мірка?

Відмірювання ложками – це не випадкова звичка, а спадок старої кулінарної системи мір, яка з’явилася ще до поширення кухонних ваг. У домашніх рецептах ложки прижилися саме тому, що були під рукою майже в кожній кухні.

Ще одна причина проста: однакова ложка не означає однакову вагу. Цукор, борошно, сіль чи вода вміщують різну кількість грамів, тож орієнтуватися треба не лише на об’єм, а й на продукт.

Скільки грамів у столовій ложці

Для стандартної столової ложки орієнтуйтеся на такі значення:

цукру – 25 – 20 грамів;

солі екстра – 28 – 22 грами, кам’яної солі – 30 – 25 грамів;

харчової соди – 28 – 22 грами;

какао – 25 – 20 грами, меленої кави – 20–15 грамів;

кориці – 20 – 15 грамів;

лимонної кислоти з кристалами – 16 – 12 грамів;

меду – 30 – 25 грамів;

желатину – 15 – 10 грамів;

води, оцту, молока – 13 грамів;

олії, розтопленого маргарину – 12 грамів;

пшеничного борошна – 30 – 20 грамів.

Ложкою можна поміряти усе / Фото Pixabay

Скільки грамів у чайній ложці

Коли треба відміряти меншу кількість інгредієнта, зручнішою стає чайна ложка. Тут так само важливо дивитися, чи є у продукту гірка.

цукру – 8 – 5 грамів;

лимонної кислоти – 8 – 5 грамів;

меленої кави – 7 – 4 грами;

кориці – 8 – 5 грамів;

какао – 9 – 6 грамів;

сухих дріжджів – 3 – 2,5 грами;

солі екстра – 10 – 7 грамів, кам’яної солі – 12 – 8 грамів;

желатину – 8 – 5 грамів;

води, оцту, молока – 4 грами;

меду – 12 – 10 грамів;

олії, розтопленого маргарину – 4 грамів.

Такі підказки економлять час, коли треба швидко додати дрібну кількість продукту і немає бажання діставати ваги. Це особливо зручно в буденному приготуванні, коли важлива не ідеальна точність до грама, а зрозумілий орієнтир.