Псується швидше та погіршує страви: поширена фатальна помилка у зберіганні вершкового масла

Вершкове масло не любить довге чекання на полиці холодильника. Із часом воно втрачає аромат, а неправильне зберігання лише пришвидшує цей процес.

Вершкове масло справді не варто тримати в холодильнику безкінечно. З часом воно втрачає смак і аромат, навіть якщо зовні виглядає нормально.

У холодильнику вершкове масло зазвичай зберігається близько трьох місяців, але цей термін залежить від упаковки та умов, у яких його тримають. Якщо потрібно подовжити зберігання, масло краще покласти в морозильну камеру: там воно лишається придатним значно довше. Згідно з рекомендаціями виробників і галузевих організацій, несолоне масло можна заморожувати приблизно на п’ять місяців, а солоне – до дев’яти.

Правила зберігання вершкового масла / Фото Pixabay

Фахівці також наголошують: дата на упаковці не означає, що продукт автоматично стає небезпечним наступного дня. Насамперед вона стосується якості, тож масло варто оцінювати за запахом, виглядом і смаком.

Якщо з’явилися найменші сумніви – особливо через запах, цвіль або змінену текстуру, то краще не ризикувати й не використовувати продукт.

Де тримати масло в холодильнику?

Найкраще для масла підходить найхолодніша частина холодильника, а не дверцята. Так воно довше зберігає свіжість і менше псується.

Для морозильної камери продукт теж треба підготувати: його радять щільно упакувати, залишивши оригінальне паковання, а зверху додати пакет для заморожування. Саме так масло краще захищене від сторонніх запахів і втрати якості.

Розморожувати його теж варто поступово – найзручніше залишити масло на ніч у холодильнику.