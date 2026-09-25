Сливочное масло действительно не стоит хранить в холодильнике бесконечно долго. Со временем оно теряет вкус и аромат, даже если внешне выглядит нормально.

В холодильнике сливочное масло обычно хранится около трех месяцев, но этот срок зависит от упаковки и условий хранения. Если нужно продлить срок хранения, масло лучше положить в морозильную камеру: там оно остается пригодным к употреблению значительно дольше. Согласно рекомендациям производителей и отраслевых организаций, несоленое масло можно замораживать примерно на пять месяцев, а соленое – до девяти.

Правила хранения сливочного масла / Фото Pixabay

Специалисты также отмечают: дата на упаковке не означает, что продукт автоматически становится опасным на следующий день. Прежде всего она касается качества, поэтому масло следует оценивать по запаху, внешнему виду и вкусу.

Если появились малейшие сомнения – особенно из-за запаха, плесени или изменившейся текстуры, то лучше не рисковать и не использовать продукт.

Где хранить масло в холодильнике?

Лучше всего для масла подходит самая холодная часть холодильника, а не дверца. Так оно дольше сохраняет свежесть и меньше портится.

Для морозильной камеры продукт тоже нужно подготовить: его рекомендуют плотно упаковать, оставив оригинальную упаковку, а сверху добавить пакет для заморозки. Так масло лучше защищено от посторонних запахов и потери качества.

Размораживать его тоже следует постепенно – удобнее всего оставить масло на ночь в холодильнике.