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11 вересня, 13:33
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Французький ресторанний шедевр і простих кабачків: як перетворили рататуй на шедевр

Лілія Імбіровська-Сиваківська

Коли сезон кабачків у самому розпалі, а звичні смажені кружальця з часником або оладки вже приїлися, на допомогу приходить класика французької кухні – витончений прованський рататуй.

Уся краса цієї страви полягає в повільному томлінні: овочі не варяться у власному соку й не вбирають літри олії під час смаження, а повільно запікаються на густій пряній томатній основі. Кабачки стають шовковистими, зберігають соковитість та форму, а аромат трав і печеного часнику миттєво перетворює звичайні городні овочі на страву ресторанного рівня. 

Як приготувати рататуй з кабачків? 

  • Час: 1 година
  • Порцій: 6 

Інгредієнти:
овочева спіраль:
– 2 – 3 кабачки або цукіні;
– 3 – 4 пружні помідори;
– 3 столові ложки оливкової олії;
– 2 – 3 зубчики часнику;
– 1 чайна ложка прованських трав;
– сіль та перець до смаку;
томатна подушка: 
– 2 болгарські перці;
– 300 грамів томатів у власному соку;
– 1 цибуля;
– 2 столові ложки оливкової олії;
– дрібка цукру;
– пучок зелені. 

Приготування: 

  1. Дрібно наріжте болгарський перець і цибулю кубиками та обсмажте в сотейнику на оливковій олії на середньому вогні приблизно 7 – 8 хвилин до м'якості.
  2. Додайте до овочів подрібнені помідори, дрібку цукру, сіль та перець, після чого протушкуйте соус 10 хвилин до легкого загустіння та збийте занурювальним блендером у ніжне оксамитове пюре.
  3. Вилийте теплий томатний соус на дно керамічної або скляної форми для запікання, рівномірно розподіливши його по всій поверхні.
  4. Наріжте молоді кабачки та помідори однаковими тонкими кружальцями завтовшки близько 3 – 4 міліметрів, використовуючи гострий ніж або тертку-мандоліну.
  5. Викладіть скибочки овочів у форму вертикально "гармошкою", чергуючи кабачок і томат по колу від країв до центру форми.
  6. У невеликій місткості змішайте оливкову олію, пропущений через прес часник, прованські трави, трохи солі та перцю.
  7. За допомогою кулінарного пензлика ретельно промажте верхівки овочевих кружалець ароматною пряною олією.
  8. Накрийте форму кругом із пергаментного паперу, злегка змащеного олією, щоб овочі рівномірно пропарилися зсередини й не підгоріли по краях. Запікайте в розігрітій до 180 градусів духовці протягом 35 – 40 хвилин.
  9. Зніміть пергамент і залиште рататуй у духовці ще на 10 хвилин, аби верхівки злегка підрум'янилися, а зайва волога випарувалася.
  10. Подавайте страву теплою, прикрасивши листочками свіжого базиліку, як легку вечерю або гарнір до запеченого м'яса чи риби.

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