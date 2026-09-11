Уся краса цієї страви полягає в повільному томлінні: овочі не варяться у власному соку й не вбирають літри олії під час смаження, а повільно запікаються на густій пряній томатній основі. Кабачки стають шовковистими, зберігають соковитість та форму, а аромат трав і печеного часнику миттєво перетворює звичайні городні овочі на страву ресторанного рівня.
Як приготувати рататуй з кабачків?
- Час: 1 година
- Порцій: 6
Інгредієнти:
овочева спіраль:
– 2 – 3 кабачки або цукіні;
– 3 – 4 пружні помідори;
– 3 столові ложки оливкової олії;
– 2 – 3 зубчики часнику;
– 1 чайна ложка прованських трав;
– сіль та перець до смаку;
томатна подушка:
– 2 болгарські перці;
– 300 грамів томатів у власному соку;
– 1 цибуля;
– 2 столові ложки оливкової олії;
– дрібка цукру;
– пучок зелені.
Приготування:
- Дрібно наріжте болгарський перець і цибулю кубиками та обсмажте в сотейнику на оливковій олії на середньому вогні приблизно 7 – 8 хвилин до м'якості.
- Додайте до овочів подрібнені помідори, дрібку цукру, сіль та перець, після чого протушкуйте соус 10 хвилин до легкого загустіння та збийте занурювальним блендером у ніжне оксамитове пюре.
- Вилийте теплий томатний соус на дно керамічної або скляної форми для запікання, рівномірно розподіливши його по всій поверхні.
- Наріжте молоді кабачки та помідори однаковими тонкими кружальцями завтовшки близько 3 – 4 міліметрів, використовуючи гострий ніж або тертку-мандоліну.
- Викладіть скибочки овочів у форму вертикально "гармошкою", чергуючи кабачок і томат по колу від країв до центру форми.
- У невеликій місткості змішайте оливкову олію, пропущений через прес часник, прованські трави, трохи солі та перцю.
- За допомогою кулінарного пензлика ретельно промажте верхівки овочевих кружалець ароматною пряною олією.
- Накрийте форму кругом із пергаментного паперу, злегка змащеного олією, щоб овочі рівномірно пропарилися зсередини й не підгоріли по краях. Запікайте в розігрітій до 180 градусів духовці протягом 35 – 40 хвилин.
- Зніміть пергамент і залиште рататуй у духовці ще на 10 хвилин, аби верхівки злегка підрум'янилися, а зайва волога випарувалася.
- Подавайте страву теплою, прикрасивши листочками свіжого базиліку, як легку вечерю або гарнір до запеченого м'яса чи риби.