Уся краса цієї страви полягає в повільному томлінні: овочі не варяться у власному соку й не вбирають літри олії під час смаження, а повільно запікаються на густій пряній томатній основі. Кабачки стають шовковистими, зберігають соковитість та форму, а аромат трав і печеного часнику миттєво перетворює звичайні городні овочі на страву ресторанного рівня.

Як приготувати рататуй з кабачків?

Час : 1 година

: 1 година Порцій: 6

Інгредієнти:

овочева спіраль:

– 2 – 3 кабачки або цукіні;

– 3 – 4 пружні помідори;

– 3 столові ложки оливкової олії;

– 2 – 3 зубчики часнику;

– 1 чайна ложка прованських трав;

– сіль та перець до смаку;

томатна подушка:

– 2 болгарські перці;

– 300 грамів томатів у власному соку;

– 1 цибуля;

– 2 столові ложки оливкової олії;

– дрібка цукру;

– пучок зелені.

Приготування: