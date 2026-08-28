Секрет соковитого шашлику без оцту й кефіру: шефиня радить свинячу шийку та простий маринад

Щоб шашлик вийшов соковитим, не завжди потрібні оцет або кефір. У цьому рецепті шефиня з Вірменії радить робити ставку на свинячу шийку, сіль, перець, цибулю та кілька трав.

Літо добігає кінця, тож варто скористатися нагодою поласувати улюбленим мʼясом на природі. Шефиня з Вірменії, яка 30 років працює в ресторані, радить не перевантажувати шашлик маринадом. Усе тримається на свинячій шийці, цибулі та кількох простих спеціях, розповідає Lrytas.

Як вибрати м’ясо для шашлику?

Передусім шефиня радить уважно подивитися на свинину. Вона не має бути ані надто темною, ані надто блідою, а поверхня – липкою. Якщо шматок нефасований, варто ще й оцінити запах.

Для шашлику найкраще підходить свиняча шийка. У ній достатньо внутрішнього жиру, тож під час сильного жару м’ясо не пересихає й лишається соковитим.

Ідеальний вибір для шашлику та стейків / Фото Pixabay

Чому тут не потрібні оцет і кефір?

У цьому рецепті шефиня не ховає смак м’яса за великою кількістю добавок. Вона бере лише гірські трави, сіль і перець, а кислоти не додає зовсім.

Логіка проста: якісне м’ясо не потребує складного маринаду. У домашньому варіанті достатньо свіжих трав, зокрема майорану та базиліку, трохи цибульного соку, солі й перцю.

Як приготувати шашлик із свинячої шиї?

Час: 2 – 3 години + смаження

2 – 3 години + смаження Порцій: 4

Інгредієнти:

– 1 кілограм свинячої шиї;

– 1 середня цибулина;

– 1 чайна ложка сушеного базиліку;

– 1/2 чайної ложки сушеного червоного гострого перцю;

– 1/2 чайної ложки меленого чорного перцю;

– 1 чайна ложка солі.

Приготування:

Свинячу шийку наріжте шматками приблизно 3 – 4 сантиметра. Цибулину наріжте тонкими півкільцями. Складіть м’ясо в миску, додайте базилік, гострий перець, чорний перець, сіль і цибулю. Добре перемішайте, злегка притискаючи руками, щоб цибуля пустила сік. Перекладіть усе в щільно закритий контейнер і поставте в холодильник на 2 – 3 години. Нанизайте м’ясо на шампури та смажте на жару, регулярно перевертаючи, поки шматки не зарум’яняться і не дійдуть до готовності.

Що подати до шашлику?

Шефиня радить доповнити м’ясо картоплею, запеченою на жару. Для цього картоплю розрізають навпіл, солять, посипають улюбленими спеціями, нанизують на шампур і смажать приблизно 10 – 15 хвилин.

Поруч добре працюють свіжі овочі та зелень – вони додають страві свіжості й балансу. А сама назва "шашлик" походить із тюркської традиції та означає їжу, приготовану на рожні або шампурі.