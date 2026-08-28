Лето подходит к концу, поэтому стоит воспользоваться возможностью полакомиться любимым мясом на природе. Шеф-повар из Армении, которая уже 30 лет работает в ресторане, советует не перебарщивать с маринадом для шашлыка. Все дело в свиной шейке, луке и нескольких простых специях, рассказывает Lrytas.
Как выбрать мясо для шашлыка?
Прежде всего шеф-повар советует внимательно посмотреть на свинину. Она не должна быть ни слишком темной, ни слишком бледной, а поверхность – липкой. Если кусок нефасованный, стоит еще и оценить запах.
Для шашлыка лучше всего подходит свиная шейка. В ней достаточно внутреннего жира, поэтому при сильном жаре мясо не пересыхает и остается сочным.
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Идеальный выбор для шашлыка и стейков / Фото Pixabay
Почему здесь не нужны уксус и кефир?
В этом рецепте шеф-повар не скрывает вкус мяса за большим количеством добавок. Она использует только горные травы, соль и перец, а кислоты не добавляет вовсе.
Логика проста: качественное мясо не нуждается в сложном маринаде. В домашнем варианте достаточно свежих трав, в частности майорана и базилика, немного лукового сока, соли и перца.
Как приготовить шашлык из свиной шеи?
- Время: 2–3 часа + жарка
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 1 килограмм свиной шеи;
– 1 средняя луковица;
– 1 чайная ложка сушеного базилика;
– 1/2 чайной ложки сушеного красного острого перца;
– 1/2 чайной ложки молотого черного перца;
– 1 чайная ложка соли.
Приготовление:
- Свиную шею нарежьте кусочками примерно по 3 – 4 сантиметра.
- Луковицу нарежьте тонкими полукольцами.
- Положите мясо в миску, добавьте базилик, острый перец, черный перец, соль и лук.
- Хорошо перемешайте, слегка прижимая руками, чтобы лук пустил сок.
- Переложите все в плотно закрытый контейнер и поставьте в холодильник на 2 – 3 часа.
- Нанизайте мясо на шампуры и жарьте на огне, регулярно переворачивая, пока кусочки не подрумянятся и не дойдут до готовности.
Что подать к шашлыку?
Шеф-повар советует дополнить мясо картофелем, запеченным на огне. Для этого картофель разрезают пополам, солят, посыпают любимыми специями, нанизывают на шампур и жарят примерно 10 – 15 минут.
Хорошо сочетаются свежие овощи и зелень – они придают блюду свежесть и сбалансированность. А само название "шашлык" происходит из тюркской традиции и означает пищу, приготовленную на вертеле или шампуре.