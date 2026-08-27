Як смачно приготувати баклажани: три прості рецепти, які завжди виходять

Баклажани легко перетворюються на закуску, гарячу страву або святкову тарілку — і для цього не треба складних інгредієнтів. У сезон вони особливо вдячні до простих поєднань із сиром, часником, зеленню та спеціями.

Якщо ви любите баклажани – то точно оберете щось з цих смачних ідей. У цій підбірці – рецепти на всі випадки життя, тож ви зможете бути гнучкими у будь-якій ситуації. Запечені баклажани з сиром, часником і зеленню Час : 25 хвилин

: 25 хвилин Порцій: 4 Інгредієнти:

– 2 баклажани;

– 150 грамів твердого сиру;

– 2 – 3 зубчики часнику;

– 3 столові ложки сметани;

– пучок кропу або петрушки;

– 1 – 2 столові ложки олії;

– сіль;

– чорний мелений перець. Приготування: Баклажани промийте, обсушіть і наріжте вздовж пластинами. Злегка посоліть їх і залиште на 10 – 15 хвилин, щоб вони пустили сік, після чого промокніть паперовим рушником. Деко застеліть пергаментом, викладіть підготовлені пластини баклажанів і змастіть їх тонким шаром олії за допомогою кулінарного пензлика. Відправте запікатися у розігріту до 190 градусів духовку на 15 хвилин. Для начинки твердий сир натріть на середній або дрібній тертці. Зелень дрібно посічіть, а часник пропустіть через прес. У невеликій мисці з'єднайте сир, часник, зелень, сметану, дрібку солі та мелений чорний перець, ретельно все перемішавши. Дістаньте напівготові баклажани з духовки, рівномірно розподіліть сирну начинку по поверхні кожного шматочка і поверніть запікатися ще на 10 – 12 хвилин, поки сир повністю не розплавиться та не візьметься апетитною золотистою скоринкою. Подавайте страву теплою як самостійну закуску або гарнір. Рулетики з баклажанів Час : 30 хвилин

: 30 хвилин Порцій: 4 Інгредієнти:

– 2 баклажани;

– 200 грамів крем-сиру;

– 2 – 3 зубчики часнику;

– 50 грамів волоських горіхів;

– пучок кропу;

– 2 – 3 столові ложки олії;

– сіль;

– чорний перець. Приготування: Цей варіант тримається на контрасті: ніжні слайси баклажана й кремова начинка з горіховою ноткою. Баклажани нарізають тонкими пластинами, солять і залишають на 15 – 20 хвилин, потім промивають і обсушують. Після цього їх або обсмажують з обох боків до м’якості, або запікають у духовці. Начинку готують із крем-сиру, подрібненого часнику, зелені та волоських горіхів, додають трохи солі й перцю, а потім загортають у кожну пластину по невеликій кількості суміші. Баклажани по-корейськи Час : 45 хвилин

: 45 хвилин Порцій: 4 Інгредієнти:

– 2 баклажани;

– 1 морква;

– 1 солодкий перець;

– 1 цибулина;

– 3 зубчики часнику;

– пучок петрушки;

– 3 столові ложки олії;

– 2 столові ложки соєвого соусу;

– 1 столові ложки оцту 9%;

– 1 чайна ложка цукру;

– пів чайної ложки меленого коріандру;

– пів чайної ложки паприки;

– сіль;

– гострий перець. Приготування: Баклажани нарізають тонкою соломкою, солять і залишають на 15 хвилин, щоб вони віддали зайву вологу. Потім їх обсмажують на олії до м’якості – так овочі краще вбирають заправку. До баклажанів додають моркву, солодкий перець, цибулю, часник, петрушку, а також соєвий соус, оцет 9%, цукор, мелений коріандр, паприку, сіль і гострий перець. Після перемішування закуску посипають зеленню та ставлять у холодильник щонайменше на 2 години – за цей час смаки встигають зібратися в одну яскраву композицію.