Якщо ви любите баклажани – то точно оберете щось з цих смачних ідей. У цій підбірці – рецепти на всі випадки життя, тож ви зможете бути гнучкими у будь-якій ситуації.
Запечені баклажани з сиром, часником і зеленню
- Час: 25 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 2 баклажани;
– 150 грамів твердого сиру;
– 2 – 3 зубчики часнику;
– 3 столові ложки сметани;
– пучок кропу або петрушки;
– 1 – 2 столові ложки олії;
– сіль;
– чорний мелений перець.
Приготування:
- Баклажани промийте, обсушіть і наріжте вздовж пластинами.
- Злегка посоліть їх і залиште на 10 – 15 хвилин, щоб вони пустили сік, після чого промокніть паперовим рушником.
- Деко застеліть пергаментом, викладіть підготовлені пластини баклажанів і змастіть їх тонким шаром олії за допомогою кулінарного пензлика.
- Відправте запікатися у розігріту до 190 градусів духовку на 15 хвилин.
- Для начинки твердий сир натріть на середній або дрібній тертці.
- Зелень дрібно посічіть, а часник пропустіть через прес.
- У невеликій мисці з'єднайте сир, часник, зелень, сметану, дрібку солі та мелений чорний перець, ретельно все перемішавши.
- Дістаньте напівготові баклажани з духовки, рівномірно розподіліть сирну начинку по поверхні кожного шматочка і поверніть запікатися ще на 10 – 12 хвилин, поки сир повністю не розплавиться та не візьметься апетитною золотистою скоринкою.
- Подавайте страву теплою як самостійну закуску або гарнір.
Рулетики з баклажанів
- Час: 30 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 2 баклажани;
– 200 грамів крем-сиру;
– 2 – 3 зубчики часнику;
– 50 грамів волоських горіхів;
– пучок кропу;
– 2 – 3 столові ложки олії;
– сіль;
– чорний перець.
Приготування:
- Цей варіант тримається на контрасті: ніжні слайси баклажана й кремова начинка з горіховою ноткою.
- Баклажани нарізають тонкими пластинами, солять і залишають на 15 – 20 хвилин, потім промивають і обсушують.
- Після цього їх або обсмажують з обох боків до м’якості, або запікають у духовці.
- Начинку готують із крем-сиру, подрібненого часнику, зелені та волоських горіхів, додають трохи солі й перцю, а потім загортають у кожну пластину по невеликій кількості суміші.
Баклажани по-корейськи
- Час: 45 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 2 баклажани;
– 1 морква;
– 1 солодкий перець;
– 1 цибулина;
– 3 зубчики часнику;
– пучок петрушки;
– 3 столові ложки олії;
– 2 столові ложки соєвого соусу;
– 1 столові ложки оцту 9%;
– 1 чайна ложка цукру;
– пів чайної ложки меленого коріандру;
– пів чайної ложки паприки;
– сіль;
– гострий перець.
Приготування:
- Баклажани нарізають тонкою соломкою, солять і залишають на 15 хвилин, щоб вони віддали зайву вологу.
- Потім їх обсмажують на олії до м’якості – так овочі краще вбирають заправку.
- До баклажанів додають моркву, солодкий перець, цибулю, часник, петрушку, а також соєвий соус, оцет 9%, цукор, мелений коріандр, паприку, сіль і гострий перець.
- Після перемішування закуску посипають зеленню та ставлять у холодильник щонайменше на 2 години – за цей час смаки встигають зібратися в одну яскраву композицію.