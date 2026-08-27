Якщо ви любите баклажани – то точно оберете щось з цих смачних ідей. У цій підбірці – рецепти на всі випадки життя, тож ви зможете бути гнучкими у будь-якій ситуації.

Запечені баклажани з сиром, часником і зеленню

  • Час: 25 хвилин
  • Порцій: 4

Інгредієнти:
– 2 баклажани;
– 150 грамів твердого сиру;
– 2 – 3 зубчики часнику;
– 3 столові ложки сметани;
– пучок кропу або петрушки;
– 1 – 2 столові ложки олії;
– сіль;
– чорний мелений перець.

Приготування:

  1. Баклажани промийте, обсушіть і наріжте вздовж пластинами.
  2. Злегка посоліть їх і залиште на 10 – 15 хвилин, щоб вони пустили сік, після чого промокніть паперовим рушником.
  3. Деко застеліть пергаментом, викладіть підготовлені пластини баклажанів і змастіть їх тонким шаром олії за допомогою кулінарного пензлика.
  4. Відправте запікатися у розігріту до 190 градусів духовку на 15 хвилин.
  5. Для начинки твердий сир натріть на середній або дрібній тертці.
  6. Зелень дрібно посічіть, а часник пропустіть через прес.
  7. У невеликій мисці з'єднайте сир, часник, зелень, сметану, дрібку солі та мелений чорний перець, ретельно все перемішавши.
  8. Дістаньте напівготові баклажани з духовки, рівномірно розподіліть сирну начинку по поверхні кожного шматочка і поверніть запікатися ще на 10 – 12 хвилин, поки сир повністю не розплавиться та не візьметься апетитною золотистою скоринкою.
  9. Подавайте страву теплою як самостійну закуску або гарнір.

Рулетики з баклажанів

  • Час: 30 хвилин
  • Порцій: 4

Інгредієнти:
– 2 баклажани;
– 200 грамів крем-сиру;
– 2 – 3 зубчики часнику;
– 50 грамів волоських горіхів;
– пучок кропу;
– 2 – 3 столові ложки олії;
– сіль;
– чорний перець.

Приготування:

  1. Цей варіант тримається на контрасті: ніжні слайси баклажана й кремова начинка з горіховою ноткою.
  2. Баклажани нарізають тонкими пластинами, солять і залишають на 15 – 20 хвилин, потім промивають і обсушують.
  3. Після цього їх або обсмажують з обох боків до м’якості, або запікають у духовці.
  4. Начинку готують із крем-сиру, подрібненого часнику, зелені та волоських горіхів, додають трохи солі й перцю, а потім загортають у кожну пластину по невеликій кількості суміші.

Баклажани по-корейськи

  • Час: 45 хвилин
  • Порцій: 4

Інгредієнти:
– 2 баклажани;
– 1 морква;
– 1 солодкий перець;
– 1 цибулина;
– 3 зубчики часнику;
– пучок петрушки;
– 3 столові ложки олії;
– 2 столові ложки соєвого соусу;
– 1 столові ложки оцту 9%;
– 1 чайна ложка цукру;
– пів чайної ложки меленого коріандру;
– пів чайної ложки паприки;
– сіль;
– гострий перець.

Приготування:

  1. Баклажани нарізають тонкою соломкою, солять і залишають на 15 хвилин, щоб вони віддали зайву вологу.
  2. Потім їх обсмажують на олії до м’якості – так овочі краще вбирають заправку.
  3. До баклажанів додають моркву, солодкий перець, цибулю, часник, петрушку, а також соєвий соус, оцет 9%, цукор, мелений коріандр, паприку, сіль і гострий перець.
  4. Після перемішування закуску посипають зеленню та ставлять у холодильник щонайменше на 2 години – за цей час смаки встигають зібратися в одну яскраву композицію.