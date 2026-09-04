Бурячки в банки на зиму: простий рецепт без заливки, який виручає і до обіду, і для борщу

Бурячки в банки на зиму можна зробити без окремої заливки й без складних маніпуляцій – достатньо відварити буряки, натерти їх і змішати з простою заправкою. Саме так виходить соковита заготівля, яка підходить і до гарніру, і як основа для швидкого борщу.

Бурячки в банки можна зробити без окремої заливки й без зайвого клопоту – достатньо відварити буряки, натерти їх і змішати з простою заправкою.

У цьому рецепті працює саме баланс: буряк лишається м’яким і соковитим, але не розповзається в кашу.

Чому цей спосіб вдалий

Спочатку буряки відварюють, а вже потім натирають на великій тертці. Завдяки цьому вони зберігають структуру і після змішування з олією, цукром, оцтом та сіллю не втрачають текстуру.

Цукор підкреслює природну солодкість буряка, сіль вирівнює смак, оцет додає виразності й допомагає збереженню, а олія робить масу більш однорідною.

Як закрити бурячки на зиму?

Час: 30 хвилин

Порцій: 4

Інгредієнти:

– 4 кілограми буряка;

– пів склянки рослинної олії;

– пів склянки цукру;

– пів склянки оцту;

– 2 пласкі столові ложки солі.

Приготування:

Буряки добре помийте, не очищаючи, складіть у великий казан або каструлю, залийте водою так, щоб вона повністю їх покривала, і варіть до м’якості. Зазвичай це займає від 45 до 90 хвилин. Перевірте готовність виделкою: якщо вона легко входить у середину, буряки вже зварилися. Відцідіть буряки й дайте їм трохи охолонути. Обчищати їх краще тоді, коли вони ще теплі, але вже не обпікають руки. Натріть буряки на тертці з великими отворами та перекладіть у широку миску або каструлю. Додайте олію, цукор, оцет і сіль, а потім добре перемішайте, щоб приправи розійшлися по всій масі, а буряки пустили трохи соку. Розкладіть бурячки в чисті, ошпарені банки. Не трамбуйте їх занадто щільно, але приберіть ложкою бульбашки повітря біля стінок. Залиште приблизно 1 сантиметр вільного місця під кришкою. Щільно закрутіть банки й пастеризуйте 15 хвилин від моменту закипання води. Після цього переверніть банки догори кришками й залиште до повного охолодження.

Як подати і куди використати

Такі бурячки добре смакують до печеного м’яса, котлет, гуляшу або простих картопляних страв – навіть із яйцем смаженим вони працюють дуже добре. Якщо хочеться яскравішого смаку, можна додати ложечку хрону, трохи свіжомеленого перцю або дрібно нарізану цибулю.

Ще одна зручна роль цієї заготівлі – база для швидкого борщу. Бурячки достатньо додати наприкінці приготування бульйону, прогріти й довести до смаку часником, майораном або дрібкою перцю.