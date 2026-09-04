Свеклу в банки можно заготовить без отдельной заливки и без лишних хлопот – достаточно отварить свеклу, натереть ее и смешать с простой заправкой.
В этом рецепте главное – правильный баланс: свекла остается мягкой и сочной, но не разваривается в кашу.
Почему этот способ удачный
Сначала свеклу отваривают, а уже потом натирают на большой терке. Благодаря этому она сохраняет структуру и после смешивания с маслом, сахаром, уксусом и солью не теряет текстуру.
Сахар подчеркивает естественную сладость свеклы, соль выравнивает вкус, уксус придает выразительность и способствует сохранению, а масло делает массу более однородной.Не полагайтесь на случай в ленте Добавьте 24 Канал в избранное в Google
Как заготовить свеклу на зиму?
- Время: 30 минут
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 4 килограмма свеклы;
– полстакана растительного масла;
– полстакана сахара;
– полстакана уксуса;
– 2 плоские столовые ложки соли.
Приготовление:
- Свеклу хорошо вымойте, не очищая, сложите в большой котел или кастрюлю, залейте водой так, чтобы она полностью покрывала свеклу, и варите до мягкости. Обычно это занимает от 45 до 90 минут.
- Проверьте готовность вилкой: если она легко входит внутрь, свекла уже сварилась.
- Слейте воду со свеклы и дайте ей немного остыть. Очищать ее лучше, когда она еще теплая, но уже не обжигает руки.
- Натрите свеклу на терке с большими отверстиями и переложите в широкую миску или кастрюлю.
- Добавьте масло, сахар, уксус и соль, а затем хорошо перемешайте, чтобы приправы распределились по всей массе, а свекла пустила немного сока.
- Разложите свеклу по чистым, ошпаренным банкам. Не утрамбовывайте ее слишком плотно, но удалите ложкой пузырьки воздуха у стенок. Оставьте примерно 1 сантиметр свободного места под крышкой.
- Плотно закрутите банки и пастеризуйте 15 минут с момента закипания воды. После этого переверните банки крышками вверх и оставьте до полного остывания.
Как подавать и с чем сочетать
Такая свекла хорошо сочетается с жареным мясом, котлетами, гуляшом или простыми картофельными блюдами – даже с жареным яйцом она сочетается очень хорошо. Если хочется более яркого вкуса, можно добавить ложечку хрена, немного свежемолотого перца или мелко нарезанный лук.
Еще одно удобное применение этой заготовки – основа для быстрого борща. Свеклу достаточно добавить в конце приготовления бульона, прогреть и довести до вкуса чесноком, майораном или щепоткой перца.