Свеклу в банки можно заготовить без отдельной заливки и без лишних хлопот – достаточно отварить свеклу, натереть ее и смешать с простой заправкой.

В этом рецепте главное – правильный баланс: свекла остается мягкой и сочной, но не разваривается в кашу.

Почему этот способ удачный

Сначала свеклу отваривают, а уже потом натирают на большой терке. Благодаря этому она сохраняет структуру и после смешивания с маслом, сахаром, уксусом и солью не теряет текстуру.

Сахар подчеркивает естественную сладость свеклы, соль выравнивает вкус, уксус придает выразительность и способствует сохранению, а масло делает массу более однородной.

Как заготовить свеклу на зиму?

Время: 30 минут

Порций: 4

Ингредиенты:

– 4 килограмма свеклы;

– полстакана растительного масла;

– полстакана сахара;

– полстакана уксуса;

– 2 плоские столовые ложки соли.

Приготовление:

Свеклу хорошо вымойте, не очищая, сложите в большой котел или кастрюлю, залейте водой так, чтобы она полностью покрывала свеклу, и варите до мягкости. Обычно это занимает от 45 до 90 минут. Проверьте готовность вилкой: если она легко входит внутрь, свекла уже сварилась. Слейте воду со свеклы и дайте ей немного остыть. Очищать ее лучше, когда она еще теплая, но уже не обжигает руки. Натрите свеклу на терке с большими отверстиями и переложите в широкую миску или кастрюлю. Добавьте масло, сахар, уксус и соль, а затем хорошо перемешайте, чтобы приправы распределились по всей массе, а свекла пустила немного сока. Разложите свеклу по чистым, ошпаренным банкам. Не утрамбовывайте ее слишком плотно, но удалите ложкой пузырьки воздуха у стенок. Оставьте примерно 1 сантиметр свободного места под крышкой. Плотно закрутите банки и пастеризуйте 15 минут с момента закипания воды. После этого переверните банки крышками вверх и оставьте до полного остывания.

Как подавать и с чем сочетать

Такая свекла хорошо сочетается с жареным мясом, котлетами, гуляшом или простыми картофельными блюдами – даже с жареным яйцом она сочетается очень хорошо. Если хочется более яркого вкуса, можно добавить ложечку хрена, немного свежемолотого перца или мелко нарезанный лук.

Еще одно удобное применение этой заготовки – основа для быстрого борща. Свеклу достаточно добавить в конце приготовления бульона, прогреть и довести до вкуса чесноком, майораном или щепоткой перца.