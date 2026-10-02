Тертий пиріг з яблуками та нектаринами: розсипчасте тісто, соковита начинка і сирний крем

Ніжний тертий пиріг з яблуками та нектаринами поєднує розсипчасте тісто, соковиту фруктову начинку та сирний крем. Саме таке поєднання подарує особливий настрій в осінні дні.

Яблука й нектарини тут працюють не лише як начинка, а як головна причина, чому пиріг виходить соковитим і тримає форму. Щоб він не розмок, фрукти спершу коротко тушкують, а потім загущують крохмалем, розповідає "Господинька".

Як приготувати яблучний пиріг із розсипчастим тістом?

Час : 1 година

: 1 година Порцій: 8

Інгредієнти:

для тіста:

– 2 яйця;

– 1 чайна ложка екстракту ванілі;

– 10 грамів розпушувача;

– 450 грамів борошна;

– дрібка солі;

– 150 грамів цукру;

– 250 грамів вершкового масла;

для начинки:

– 600 грамів яблук;

– 500 грамів нектаринів;

– 20 мілілітрів лимонного соку;

– 30 грамів вершкового масла;

– 80 грамів цукру;

– 1 чайна ложка екстракту ванілі;

– 1 чайна ложка кориці;

– 20 грамів кукурудзяного крохмалю;

– 30 мілілітрів води;

сирний крем:

– 150 грамів кисломолочного сиру;

– 30 грамів цукру;

– 1 яйце;

– 10 грамів кукурудзяного крохмалю;

– 1 чайна ложка екстракту ванілі;

– 30 – 40 грамів мигдалевих пелюсток.

Приготування:

Збийте яйця з ванільним екстрактом. Борошно просійте з розпушувачем, сіллю та цукром. Холодне масло натріть на великій тертці й перетріть із сухими інгредієнтами в крихту. Влийте яйця та швидко замісіть тісто. Якщо воно липне – підсипте борошна, а якщо кришиться – додайте ложку крижаної води. Розділіть тісто: третину покладіть у морозилку на 30 хвилин, а більшу частину – в холодильник. Для начинки очистьте й наріжте кубиками яблука та нектарини, полийте їх лимонним соком. На вершковому маслі потушкуйте фрукти з цукром, ваніллю та корицею приблизно 5 хвилин. Розведіть крохмаль водою, влийте до гарячих фруктів, перемішайте до загустіння й зніміть із вогню. Для крему з'єднайте сир, цукор, яйце, крохмаль і ванільний екстракт та перемішайте до однорідності. Більшу частину тіста розкачайте на пергаменті до товщини 3 – 4 міліметри і перекладіть на деко. Рівномірно розподіліть фруктову начинку, а зверху викладіть невеликими порціями сирний крем. Дістаньте шматок тіста з морозилки, натріть його на великій тертці по всій поверхні та посипте мигдалевими пелюстками. Випікайте при 180 градусах приблизно 35 – 40 хвилин до золотистості, після чого дайте пирогу повністю охолонути, щоб начинка стабілізувалася. Подавайте пиріг охолодженим і нарізаним на порційні шматочки, злегка притрусивши цукровою пудрою.

На що звернути увагу

Саме холодне масло робить тісто розсипчастим: під час випікання воно тане не відразу й залишає в основі легку крихку структуру. Ще один ключовий момент – коротке тушкування фруктів. Воно прибирає зайву вологу ще до духовки, тож пиріг не розмокає і добре тримає форму.