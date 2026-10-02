Тертий пиріг з яблуками та нектаринами: розсипчасте тісто, соковита начинка і сирний крем
Ніжний тертий пиріг з яблуками та нектаринами поєднує розсипчасте тісто, соковиту фруктову начинку та сирний крем. Саме таке поєднання подарує особливий настрій в осінні дні.
Яблука й нектарини тут працюють не лише як начинка, а як головна причина, чому пиріг виходить соковитим і тримає форму. Щоб він не розмок, фрукти спершу коротко тушкують, а потім загущують крохмалем, розповідає "Господинька".
Як приготувати яблучний пиріг із розсипчастим тістом?
- Час: 1 година
- Порцій: 8
Інгредієнти:
для тіста:
– 2 яйця;
– 1 чайна ложка екстракту ванілі;
– 10 грамів розпушувача;
– 450 грамів борошна;
– дрібка солі;
– 150 грамів цукру;
– 250 грамів вершкового масла;
для начинки:
– 600 грамів яблук;
– 500 грамів нектаринів;
– 20 мілілітрів лимонного соку;
– 30 грамів вершкового масла;
– 80 грамів цукру;
– 1 чайна ложка екстракту ванілі;
– 1 чайна ложка кориці;
– 20 грамів кукурудзяного крохмалю;
– 30 мілілітрів води;
сирний крем:
– 150 грамів кисломолочного сиру;
– 30 грамів цукру;
– 1 яйце;
– 10 грамів кукурудзяного крохмалю;
– 1 чайна ложка екстракту ванілі;
– 30 – 40 грамів мигдалевих пелюсток.
Приготування:
- Збийте яйця з ванільним екстрактом.
- Борошно просійте з розпушувачем, сіллю та цукром.
- Холодне масло натріть на великій тертці й перетріть із сухими інгредієнтами в крихту.
- Влийте яйця та швидко замісіть тісто. Якщо воно липне – підсипте борошна, а якщо кришиться – додайте ложку крижаної води.
- Розділіть тісто: третину покладіть у морозилку на 30 хвилин, а більшу частину – в холодильник.
- Для начинки очистьте й наріжте кубиками яблука та нектарини, полийте їх лимонним соком.
- На вершковому маслі потушкуйте фрукти з цукром, ваніллю та корицею приблизно 5 хвилин.
- Розведіть крохмаль водою, влийте до гарячих фруктів, перемішайте до загустіння й зніміть із вогню.
- Для крему з'єднайте сир, цукор, яйце, крохмаль і ванільний екстракт та перемішайте до однорідності. Більшу частину тіста розкачайте на пергаменті до товщини 3 – 4 міліметри і перекладіть на деко.
- Рівномірно розподіліть фруктову начинку, а зверху викладіть невеликими порціями сирний крем.
- Дістаньте шматок тіста з морозилки, натріть його на великій тертці по всій поверхні та посипте мигдалевими пелюстками.
- Випікайте при 180 градусах приблизно 35 – 40 хвилин до золотистості, після чого дайте пирогу повністю охолонути, щоб начинка стабілізувалася.
- Подавайте пиріг охолодженим і нарізаним на порційні шматочки, злегка притрусивши цукровою пудрою.
На що звернути увагу
Саме холодне масло робить тісто розсипчастим: під час випікання воно тане не відразу й залишає в основі легку крихку структуру. Ще один ключовий момент – коротке тушкування фруктів. Воно прибирає зайву вологу ще до духовки, тож пиріг не розмокає і добре тримає форму.