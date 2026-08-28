Легендарний торт "Білі ночі" з 80-х: забутий рецепт медово-шоколадного десерту з ніжним кремом
Не всі кулінарні хіти минулого варто залишати в кулінарних зошитах. Торт "Білі ночі", який користувався шаленою популярністю у 80-х роках, і сьогодні вражає своєю гармонійною структурою.
М'які шоколадно-медові коржі ідеально поєднуються з легким заварним кремом на вершках. Цей десерт готується з простих і доступних інгредієнтів без складних кондитерських технік, але виглядає святково та буквально тане в роті, розповідає "Господинька".
Як приготувати торт "Білі ночі"?
- Час: 1 година
- Порцій: 8
Інгредієнти:
для тіста:
– 4 курячі яйця;
– 200 грамів цукру;
– 80 грамів меду;
– 100 грамів вершкового масла;
– 600 грамів борошна;
– 40 грамів какао-порошку;
– 1 чайна ложка соди (погашена 1 столовою ложкою 6% оцту);
– дрібка солі;
для крему та декору:
– 500 мілілітрів молока;
– 500 мілілітрів жирних вершків;
– 1 яйце;
– 100 грамів цукру;
– 50 грамів кукурудзяного крохмалю;
– 2 столові ложки цукрової пудри;
– ванілін до смаку;
– чорний або молочний шоколад для прикраси.
Приготування:
- Збийте міксером яйця з дрібкою солі та цукром до утворення світлої пишної піни.
- Додайте розтоплене й охолоджене до кімнатної температури вершкове масло, мед і погашену оцтом соду.
- Введіть у масу какао-порошок і борошно, додаючи його порціями у три етапи, та замісіть м'яке пластичне тісто.
- Розділіть тісто на 6 рівних частин (приблизно по 210 грамів кожна) і сформуйте кульки.
- Дно форми діаметром 24 сантиметри застеліть пергаментом, руками або качалкою розподіліть порцію тіста по всій площі, густо наколіть виделкою та випікайте при 180 градусів орієнтовно 7 – 8 хвилин, стежачи, щоб корж не пересушився.
- Випечені коржі витримуйте 5 хвилин у формі, після чого перекладайте на решітку для охолодження, по черзі випікаючи всі пласти на одному аркуші пергаменту.
- Для крему змішайте в сотейнику яйце, цукор, кукурудзяний крохмаль і тепле молоко, поставте на середній вогонь і варіть при постійному помішуванні до появи перших великих бульбашок і помітного загустіння.
- Зніміть заварну основу з вогню, перекладіть у чистий посуд, накрийте харчовою плівкою "в контакт" і залиште до повного охолодження.
- Окремо збийте охолоджені жирні вершки з цукровою пудрою та ваніліном до стійкої форми, а потім на низькій швидкості міксера поступово введіть заварну масу до отримання однорідного крему.
- Зберіть торт, викладаючи приблизно по 4 столові ложки крему на кожен корж, а також змастіть верхівку та боковини.
- Прикрасьте десерт крупною шоколадною стружкою або какао-порошком і залиште в холодильнику на ніч для повноцінного просочування.