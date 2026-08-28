Новини Смачно Випічка і десерти Легендарний торт "Білі ночі" з 80-х: забутий рецепт медово-шоколадного десерту з ніжним кремом
28 серпня, 22:42
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Легендарний торт "Білі ночі" з 80-х: забутий рецепт медово-шоколадного десерту з ніжним кремом

Лілія Імбіровська-Сиваківська

Не всі кулінарні хіти минулого варто залишати в кулінарних зошитах. Торт "Білі ночі", який користувався шаленою популярністю у 80-х роках, і сьогодні вражає своєю гармонійною структурою.

М'які шоколадно-медові коржі ідеально поєднуються з легким заварним кремом на вершках. Цей десерт готується з простих і доступних інгредієнтів без складних кондитерських технік, але виглядає святково та буквально тане в роті, розповідає "Господинька". 

Як приготувати торт "Білі ночі"? 

  • Час: 1 година
  • Порцій: 8 

Інгредієнти:
для тіста: 
– 4 курячі яйця;
– 200 грамів цукру;
– 80 грамів меду;
– 100 грамів вершкового масла;
– 600 грамів борошна;
– 40 грамів какао-порошку;
–  1 чайна ложка соди (погашена 1 столовою ложкою 6% оцту); 
– дрібка солі;
для крему та декору: 
– 500 мілілітрів молока;
– 500 мілілітрів жирних вершків; 
– 1 яйце;
– 100 грамів цукру;
– 50 грамів кукурудзяного крохмалю;
– 2 столові ложки цукрової пудри;
– ванілін до смаку;
– чорний або молочний шоколад для прикраси. 

Приготування: 

  1. Збийте міксером яйця з дрібкою солі та цукром до утворення світлої пишної піни.
  2. Додайте розтоплене й охолоджене до кімнатної температури вершкове масло, мед і погашену оцтом соду.
  3. Введіть у масу какао-порошок і борошно, додаючи його порціями у три етапи, та замісіть м'яке пластичне тісто.
  4. Розділіть тісто на 6 рівних частин (приблизно по 210 грамів кожна) і сформуйте кульки.
  5. Дно форми діаметром 24 сантиметри застеліть пергаментом, руками або качалкою розподіліть порцію тіста по всій площі, густо наколіть виделкою та випікайте при 180 градусів орієнтовно 7 – 8 хвилин, стежачи, щоб корж не пересушився.
  6. Випечені коржі витримуйте 5 хвилин у формі, після чого перекладайте на решітку для охолодження, по черзі випікаючи всі пласти на одному аркуші пергаменту.
  7. Для крему змішайте в сотейнику яйце, цукор, кукурудзяний крохмаль і тепле молоко, поставте на середній вогонь і варіть при постійному помішуванні до появи перших великих бульбашок і помітного загустіння.
  8. Зніміть заварну основу з вогню, перекладіть у чистий посуд, накрийте харчовою плівкою "в контакт" і залиште до повного охолодження.
  9. Окремо збийте охолоджені жирні вершки з цукровою пудрою та ваніліном до стійкої форми, а потім на низькій швидкості міксера поступово введіть заварну масу до отримання однорідного крему.
  10. Зберіть торт, викладаючи приблизно по 4 столові ложки крему на кожен корж, а також змастіть верхівку та боковини.
  11. Прикрасьте десерт крупною шоколадною стружкою або какао-порошком і залиште в холодильнику на ніч для повноцінного просочування.

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