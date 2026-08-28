М'які шоколадно-медові коржі ідеально поєднуються з легким заварним кремом на вершках. Цей десерт готується з простих і доступних інгредієнтів без складних кондитерських технік, але виглядає святково та буквально тане в роті, розповідає "Господинька".

Як приготувати торт "Білі ночі"?

Час : 1 година

: 1 година Порцій: 8

Інгредієнти:

для тіста:

– 4 курячі яйця;

– 200 грамів цукру;

– 80 грамів меду;

– 100 грамів вершкового масла;

– 600 грамів борошна;

– 40 грамів какао-порошку;

– 1 чайна ложка соди (погашена 1 столовою ложкою 6% оцту);

– дрібка солі;

для крему та декору:

– 500 мілілітрів молока;

– 500 мілілітрів жирних вершків;

– 1 яйце;

– 100 грамів цукру;

– 50 грамів кукурудзяного крохмалю;

– 2 столові ложки цукрової пудри;

– ванілін до смаку;

– чорний або молочний шоколад для прикраси.

Приготування: