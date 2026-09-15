Котлети в хрусткій паніровці без сухарів: як працює мова картопляного крохмалю

Котлети можуть втратити хрусткість уже через кілька хвилин після смаження, якщо паніровка вбере забагато жиру. Є простіший спосіб зробити скоринку тоншою, сухішою і значно крихкішою.

Картопляний крохмаль у паніровці справді чудово працює. Він дає котлетам тоншу, сухішу й крихкішу скоринку, ніж звичні сухарі, розповідає Smakosze.

Чому крохмаль дає кращу скоринку?

На відміну від пористої паніровки з сухарів, картопляний крохмаль створює тонку й щільну оболонку. Вона вбирає менше жиру, тож котлети не виходять важкими та жирними.

Ідеальний результат / Фото "Готуй і кайфуй"

Як панірувати котлети?

Спочатку сформовані котлети обвалюють у крохмалі, потім занурюють у розтрушене яйце і ще раз обвалюють у крохмалі. Саме подвійний шар дає найкращу хрусткість. На одну середню котлету потрібно приблизно 1 – 2 ложки крохмалю на кожне обкачування.

Панірувати краще безпосередньо перед смаженням. Якщо зробити це завчасно, крохмаль вбере вологу з м’яса й втратить свою суху структуру.

На якому вогні смажити?

Смажити такі котлети варто на середньому вогні. Якщо температура буде надто низькою, крохмаль вбере олію замість того, щоб одразу схопитися. Якщо надто високою – паніровка згорить раніше, ніж дійде м’ясо.

Ще одна поширена помилка – класти на сковороду вологі котлети. Перед паніруванням його варто обсушити паперовим рушником, інакше крохмаль стане липким замість сухого.

Чи можна обійтися без яйця?

Цілком! Якщо яйця немає, котлет можна злегка зволожити водою, а потім обваляти в крохмалі. Скоринка вийде трохи тоншою, але хрусткість збережеться.

Щоб побачити різницю, варто спробувати цю заміну хоча б на половині порції. Особливо добре ефект тримається після остигання або наступного дня, коли котлети розігрівають.