Хрумтить так, ніби щойно з грядки: куди насправді треба покласти моркву, щоб вона не пріла

Морква здатна лежати в холодильнику тижнями, але лише за правильних умов. Сухість, паперовий рушник і жодного сусідства з продуктами, які прискорюють старіння – база, на яку варто опиратися.

Найчастіше овоч псується не через саму температуру, а через конденсат у пакеті чи контейнері. Саме тому перед зберіганням важливо прибрати вологу й правильно обрати "сусідів" для моркви.

Скільки зберігається морква

За правильних умов ціла неочищена морква може лежати у холодильнику приблизно три-чотири тижні. Очищена, нарізана або baby carrot зазвичай зберігається близько двох-трьох тижнів. Натерту моркву радять використати протягом 5 – 7 днів, а приготовлену – протягом 3 – 5 днів.

Морква буде свіжою тижнями / Фото Pixabay

Що псує моркву в холодильнику

Одна з найпоширеніших помилок – залишати моркву у вологому пакеті й одразу ховати її в нижній ящик холодильника. Усередині упаковки накопичується конденсат, а постійна волога створює ідеальні умови для плісняви та гниття.

Фахівці також радять не мити цілі коренеплоди заздалегідь. Краще робити це безпосередньо перед приготуванням, щоб не скорочувати термін зберігання.

Як зберігати моркву правильно

Найпростіший спосіб – загорнути суху немиту моркву в паперовий рушник або покласти його на дно контейнера чи пакета. Рушник вбиратиме зайву вологу, а якщо він стане мокрим, його треба замінити сухим.

Якщо морква має зелене бадилля, його варто зрізати перед зберіганням. Зелень забирає вологу з коренеплоду, і він швидше втрачає пружність.

Зберігати овоч краще в ящику для овочів і тримати подалі від продуктів, які виділяють етилен: яблук, груш, авокадо, помідорів, солодкого перцю, цибулі та картоплі.

Зверніть увагу! Якщо моркви багато і ви не встигаєте її використати, її можна заморозити. У морозильній камері правильно підготовлений овоч зберігається до 12 місяців.

Чи можна заморожувати моркву

Перед заморожуванням моркву радять вимити, за бажанням очистити та нарізати. Щоб краще зберегти колір, смак і текстуру, шматочки бажано бланшувати: спершу опустити їх у киплячу воду приблизно на дві-чотири хвилини, а потім на такий самий час – у крижану воду.

Після цього моркву потрібно добре обсушити, спочатку заморозити на деку, а вже потім пересипати у пакет або герметичний контейнер.