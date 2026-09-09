Чаще всего овощ портится не из-за самой температуры, а из-за конденсата в пакете или контейнере. Именно поэтому перед хранением важно удалить влагу и правильно подобрать "соседей" для моркови.

Сколько хранится морковь

При правильных условиях целая неочищенная морковь может храниться в холодильнике примерно три-четыре недели. Очищенная, нарезанная или baby carrot обычно хранится около двух-трех недель. Натертую морковь рекомендуют использовать в течение 5 – 7 дней, а приготовленную – в течение 3 – 5 дней.

Морковь будет свежей неделями / Фото Pixabay

Что портит морковь в холодильнике

Одно из самых распространенных заблуждений – оставлять морковь во влажном пакете и сразу убирать ее в нижний ящик холодильника. Внутри упаковки скапливается конденсат, а постоянная влага создает идеальные условия для появления плесени и гниения.

Специалисты также советуют не мыть целые корнеплоды заранее. Лучше делать это непосредственно перед приготовлением, чтобы не сокращать срок хранения.

Как правильно хранить морковь

Самый простой способ – завернуть сухую немытую морковь в бумажное полотенце или положить его на дно контейнера или пакета. Полотенце впитает лишнюю влагу, а если оно намокнет, его нужно заменить сухим.

Если у моркови есть зеленая ботва, ее стоит срезать перед хранением. Зелень забирает влагу из корнеплода, и он быстрее теряет упругость.

Хранить овощ лучше в ящике для овощей и держать подальше от продуктов, выделяющих этилен: яблок, груш, авокадо, помидоров, сладкого перца, лука и картофеля.

Обратите внимание! Если моркови много и вы не успеваете ее использовать, ее можно заморозить. В морозильной камере правильно подготовленный овощ хранится до 12 месяцев.

Можно ли замораживать морковь

Перед замораживанием морковь рекомендуется вымыть, по желанию очистить и нарезать. Чтобы лучше сохранить цвет, вкус и текстуру, кусочки желательно бланшировать: сначала опустить их в кипящую воду примерно на две-четыре минуты, а затем на такое же время – в ледяную воду.

После этого морковь нужно хорошо обсушить, сначала заморозить на противне, а уже потом пересыпать в пакет или герметичный контейнер.