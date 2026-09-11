Чому риба пахне болотом і як це виправити: дієвий метод замочування

Навіть свіжа риба інколи пахне тванню або болотом – і причина цього не у приправі чи способі смаження, а в речовинах, що накопичуються у її тканинах. Є простий спосіб замочування, який допомагає прибрати сторонній запах і не зіпсувати м’ясо.

Йдеться про геосмін та 2-метилізоборнеол – саме вони часто дають той самий "землистий" присмак. За даними FAO, ці сполуки можуть накопичуватися в прісноводній рибі, особливо з теплих водойм.

Чому риба починає пахнути болотом?

Причина неприємного запаху – геосмін, який утворюється у водоймах із водоростями та мікроорганізмами. Риба вбирає його через шкіру та зябра, тож запах може залишитися навіть після ретельного миття.

Саме тому спеції чи цибуля лише перебивають аромат, але не прибирають його повністю. Лимонний сік теж не завжди рятує: у великій кількості він може зробити м’ясо надто м’яким.

Як прибрати запах твані?

Найпростіший спосіб – замочити рибу в холодному розчині солі та оцту або лимонного соку. Такий метод допомагає прибрати сторонній запах і не зіпсувати текстуру м’яса.

Зверніть увагу! Перед замочуванням рибу потрібно почистити, випатрати, прибрати зябра та видалити темну плівку всередині черевця. Саме там часто тримається найсильніший запах.

Час: 30 – 40 хвилин, для великої риби – до 1 години.

30 – 40 хвилин, для великої риби – до 1 години. Порцій: 4

Інгредієнти:

– 1 літр холодної води;

– 2 столові ложки кам’яної солі;

– 1 столова ложка 9% оцту або лимонного соку.