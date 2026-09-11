Речь идет о геосмине и 2-метилизоборнеоле – именно они часто придают тот самый "землистый" привкус. По данным ФАО, эти соединения могут накапливаться в пресноводной рыбе, особенно из теплых водоемов.

Почему рыба начинает пахнуть болотом?

Причина неприятного запаха – геосмин, который образуется в водоемах с водорослями и микроорганизмами. Рыба впитывает его через кожу и жабры, поэтому запах может остаться даже после тщательной промывки.

Именно поэтому специи или лук лишь перебивают запах, но не устраняют его полностью. Лимонный сок тоже не всегда помогает: в большом количестве он может сделать мясо слишком мягким.

Как убрать запах твани?

Самый простой способ – замочить рыбу в холодном растворе соли и уксуса или лимонного сока. Так можно убрать посторонний запах и не испортить текстуру мяса.

Обратите внимание! Перед замачиванием рыбу нужно почистить, выпотрошить, удалить жабры и темную пленку внутри брюшка. Именно там часто сосредоточен самый сильный запах.

Время: 30 – 40 минут, для большой рыбы – до 1 часа.

30 – 40 минут, для большой рыбы – до 1 часа. Порций: 4

Ингредиенты:

– 1 литр холодной воды;

– 2 столовые ложки каменной соли;

– 1 столовая ложка 9% уксуса или лимонного сока.