Андрути за рецептом 1955 року: так на Галичині готували вафельний торт без випікання

Андрути на Галичині давно стали звичною назвою для вафельного торта без випікання, хоча сам десерт має значно давнішу історію. Подібні рецепти з’являлися в українських кулінарних записах ще тоді, коли такі торти називали "сирими", "непеченими" або "безогнійними".

Один із цікавих варіантів зберігся у журналі "Наше життя" за 1955 рік, який видавав Союз Українок Америки. У ньому вафельні коржі поєднували з двома кремами – шоколадним і мигдалевим, а зверху покривали "склицею", тобто солодкою глазур’ю, пише Маслом вгору. Саме за цим старим рецептом можна відтворити десерт, який добре знали в галицьких родинах.

Як готували андрути на Галичині та звідки взявся цей вафельний торт?

У XIX столітті в Європі почали з’являтися перші вафельні торти. Є версія, що такий десерт придумали у Відні. Приблизно в цей самий період схожі рецепти трапляються і в кулінарних записах українських господинь. Один із таких рецептів зберігся у журналі "Наше життя" за 1955 рік, який видавав Союз Українок Америки. У старих записах подібні десерти можна зустріти під назвами "сирий", "непечений" або "безогній".

На Галичині натомість закріпилася назва "андрути". Для такого торта потрібні два креми. Перший готують із меленого мигдалю, цукрової пудри та сметани. Для другого вершкове масло потрібно поєднати з цукровою пудрою та тертим шоколадом. Окремо готують глазур, або "склицю", – з підігрітих вершків, вершкового масла та цукрової пудри. Під час складання вафельні коржі почергово змащують шоколадним і мигдалевим кремами, доки не закінчаться крем і андрути.

Верх торта покривають глазур’ю. У цьому варіанті рецепта було змінено лише кількість цукру – її зменшили, адже в оригіналі десерт виходить дуже солодким.

Як приготувати чеколядовий торт без випікання?

Час : 35 хвилин + час на застигання

: 35 хвилин + час на застигання Порцій: 8 – 10

Інгредієнти:

– 4 – 6 вафельних коржів.

Для шоколадного шару:

– 200 грамів вершкового масла 82%;

– 70 грамів цукрової пудри;

– 200 грамів темного шоколаду 70%;

– ванілін до смаку.

Для мигдалевого шару:

– 200 грамів бланшованого мигдалю;

– 90 грамів цукрової пудри;

– 80 – 110 грамів вершків 33%;

– ванілін до смаку.

Для склиці:

– 100 грамів цукрової пудри;

– 25 – 30 грамів гарячої сметани або вершків;

– 5 – 7 грамів вершкового масла.

Як приготувати вафельний торт: дивіться відео

Приготування: