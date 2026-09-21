Один из интересных вариантов сохранился в журнале "Наша жизнь" за 1955 год, который издавал Союз украинок Америки. В нем вафельные коржи сочетались с двумя кремами – шоколадным и миндальным, а сверху покрывались "стеклянкой", то есть сладкой глазурью, пишет "Маслом вверх". Именно по этому старому рецепту можно воссоздать десерт, который хорошо знали в галицких семьях.

Как готовили андруты в Галичине и откуда взялся этот вафельный торт?

В XIX веке в Европе начали появляться первые вафельные торты. Есть версия, что такой десерт придумали в Вене. Примерно в этот же период похожие рецепты встречаются и в кулинарных записях украинских хозяек. Один из таких рецептов сохранился в журнале "Наша жизнь" за 1955 год, который издавал Союз украинок Америки. В старых записях подобные десерты можно встретить под названиями "сырой", "непеченый" или "безогной".

В Галичине же закрепилось название "андруты". Для такого торта нужны два крема. Первый готовят из молотого миндаля, сахарной пудры и сметаны. Для второго сливочное масло нужно смешать с сахарной пудрой и тертым шоколадом. Отдельно готовят глазурь, или "склицу", – из подогретых сливок, сливочного масла и сахарной пудры. При сборке торта вафельные коржи поочередно смазывают шоколадным и миндальным кремами, пока не закончатся крем и андруты.

Верх торта покрывают глазурью. В этом варианте рецепта было изменено только количество сахара – его уменьшили, ведь в оригинале десерт получается очень сладким.

Как приготовить шоколадный торт без выпечки?

Время : 35 минут + время на застывание

: 35 минут + время на застывание Порций: 8–10

Ингредиенты:

– 4 – 6 вафельных коржей.

Для шоколадного слоя:

– 200 грамм сливочного масла 82%;

– 70 граммов сахарной пудры;

– 200 граммов темного шоколада 70%;

– ванилин по вкусу.

Для миндального слоя:

– 200 граммов бланшированного миндаля;

– 90 граммов сахарной пудры;

– 80 – 110 граммов сливок 33%;

– ванилин по вкусу.

Для глазури:

– 100 граммов сахарной пудры;

– 25 – 30 граммов горячей сметаны или сливок;

– 5 – 7 граммов сливочного масла.

Как приготовить вафельный торт: смотрите видео

Приготовление: