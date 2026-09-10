Підлива з грудочками: як додати борошно й виправити консистенцію

Підлива може здаватися простою стравою, доки в ній не з’являться грудочки. Найчастіше проблема починається в момент, коли борошно додають прямо в гарячу рідину або погано змішують із засмажкою.

Щоб підлива вийшла гладкою, борошно краще спершу поєднати з цибулею, морквою та олією, а вже потім перекладати в каструлю до м’яса. Так воно рівномірніше розходиться в рідині, а консистенцію легше виправити ще під час приготування.

Як додати борошно, щоб підлива була гладкою?

Борошно краще додавати не безпосередньо в рідину, а спочатку змішати його з обсмаженою цибулею, морквою та олією. Так воно рівномірно покривається жиром і значно легше розходиться в підливі без грудочок.

Після додавання засмажки з борошном підливу потрібно добре перемішати вінчиком або ложкою й дати їй кілька хвилин покипіти на малому вогні. Саме під час нагрівання борошно поступово загущує рідину. Якщо грудочки все ж з'явилися, підливу можна інтенсивно перемішати вінчиком або частину рідини протерти через сито й повернути назад у каструлю. Доливати сухе борошно прямо в готову гарячу підливу не варто – грудочок стане ще більше.

Як приготувати м’ясну підливку?

Час : 1 година 30 хвилин – 2 години

: 1 година 30 хвилин – 2 години Порцій: 4 – 5

Інгредієнти:

– 500 грамів м’яса;

– 1 літр води;

– 1 морквина;

– 2 цибулини;

– 2 – 3 столові ложки олії для обсмажування м’яса;

– 3 – 4 столові ложки олії для засмажки;

– 2 столові ложки борошна;

– 1,5 чайної ложки солі;

– 0,5 чайної ложки чорного меленого перцю;

– духмяний перець до смаку;

– лавровий лист до смаку.

Як приготувати ароматну підливу: дивіться відео

Приготування: