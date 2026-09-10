Щоб підлива вийшла гладкою, борошно краще спершу поєднати з цибулею, морквою та олією, а вже потім перекладати в каструлю до м’яса. Так воно рівномірніше розходиться в рідині, а консистенцію легше виправити ще під час приготування.
Як додати борошно, щоб підлива була гладкою?
Борошно краще додавати не безпосередньо в рідину, а спочатку змішати його з обсмаженою цибулею, морквою та олією. Так воно рівномірно покривається жиром і значно легше розходиться в підливі без грудочок.
Після додавання засмажки з борошном підливу потрібно добре перемішати вінчиком або ложкою й дати їй кілька хвилин покипіти на малому вогні. Саме під час нагрівання борошно поступово загущує рідину. Якщо грудочки все ж з'явилися, підливу можна інтенсивно перемішати вінчиком або частину рідини протерти через сито й повернути назад у каструлю. Доливати сухе борошно прямо в готову гарячу підливу не варто – грудочок стане ще більше.
Як приготувати м’ясну підливку?
- Час: 1 година 30 хвилин – 2 години
- Порцій: 4 – 5
Інгредієнти:
– 500 грамів м’яса;
– 1 літр води;
– 1 морквина;
– 2 цибулини;
– 2 – 3 столові ложки олії для обсмажування м’яса;
– 3 – 4 столові ложки олії для засмажки;
– 2 столові ложки борошна;
– 1,5 чайної ложки солі;
– 0,5 чайної ложки чорного меленого перцю;
– духмяний перець до смаку;
– лавровий лист до смаку.
Як приготувати ароматну підливу: дивіться відео
Приготування:
- М’ясо добре промийте, обсушіть паперовими рушниками та залиште на сухій дошці на кілька хвилин, щоб на поверхні не було зайвої вологи.
- У каструлі закип’ятіть 1 літр води. Окремо добре розігрійте сковороду з 2 – 3 столовими ложками олії. М’ясо викладайте тільки на гарячу сковороду, щоб воно одразу почало смажитися, а не тушкуватися.
- Обсмажуйте м’ясо без солі та спецій до рум’яної скоринки. Спочатку не перемішуйте його, щоб шматочки добре підрум’янилися з одного боку.
- Коли м’ясо стане рум’яним, перекладіть його разом із жиром у каструлю з киплячою водою. Додайте сіль, чорний мелений перець, духмяний перець і лавровий лист.
- На тій самій сковороді розігрійте ще 3 – 4 столові ложки олії. Цибулю наріжте й обсмажте до золотистості.
- Моркву натріть на тертці, додайте до цибулі та смажте, доки вона стане м’якою, а олія набуде золотистого кольору.
- Додайте до овочевої засмажки борошно й добре перемішайте, щоб воно рівномірно з’єдналося з цибулею, морквою та олією.
- Перекладіть засмажку з борошном у каструлю до м’яса. Добре перемішайте, щоб борошно розійшлося в рідині й підливка почала густішати.
- Варіть підливку на малому вогні 1,5 – 2 години, прикривши кришкою не повністю. За цей час зайва рідина випарується, м’ясо стане м’яким, а підлива набуде густішої консистенції та насиченого кольору.
- Подавайте м’ясну підливку з картоплею, кашею, рисом або макаронами.