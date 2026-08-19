Свинина зі сливами за 25 хвилин: соус такий, що захочеться вимакати хлібом
Сливи не обов’язково залишати тільки для пирогів, варення чи компотів. У сезон їх можна додати до м’яса – особливо коли хочеться швидкої страви з кисло-солодким соусом, але без довгого маринування чи запікання.
Свиняча вирізка готується швидко, тому її важливо не перетримати на сковороді, зазначає Kwestia smaku. Сливи, соєвий соус, мед, кориця та трохи чилі дають насичений соус, який добре поєднується з ніжним м’ясом і простим гарніром.
Як приготувати свинячу вирізку зі сливами?
- Час: 25 хвилин
- Порцій: 3
Інгредієнти:
– 1 свиняча вирізка вагою приблизно 450 грамів;
– 400 грамів слив;
– 2 дрібки чорного меленого перцю;
– 1 чайна ложка дрібно нарізаного розмарину;
– 0,5 чайної ложки картопляного крохмалю;
– 1 столова ложка вершкового масла;
– 1 столова ложка оливкової олії;
– сіль до смаку;
– 3 столові ложки бренді або горілки на зубрівці за бажанням.
Для сливового соусу:
– 1 столова ложка лимонного соку;
– 2 столові ложки соєвого соусу;
– 1 столова ложка меду;
– 2 дрібки меленої кориці;
– 2 дрібки пластівців чилі;
– 1 чайна ложка картопляного крохмалю.
М'ясо просто тане у роті / Фото kwestia smaku
Приготування:
- Свинячу вирізку наріжте скибками завтовшки приблизно 1,5 сантиметра.
- Посипте м’ясо чорним меленим перцем і дрібно нарізаним розмарином, а потім злегка притрусіть картопляним крохмалем. Відкладіть на кілька хвилин. Сливи помийте, розріжте навпіл і видаліть кісточки.
- В окремій мисці змішайте лимонний сік, соєвий соус, мед, мелену корицю, пластівці чилі та картопляний крохмаль. Розігрійте велику сковороду, додайте оливкову олію та вершкове масло.
- Коли масло розтане, викладіть скибки вирізки й обсмажте на сильному вогні приблизно по 1,5 хвилини з кожного боку, злегка посоливши м’ясо. Підрум’янену вирізку перекладіть на тарілку, а на сковороду викладіть половинки слив.
- Обсмажте їх приблизно по 30 секунд з кожного боку.
- За бажанням на цьому етапі влийте бренді або горілку на зубрівці й дайте алкоголю випаруватися. Поверніть м’ясо на сковороду, прогрійте разом зі сливами, влийте підготовлений соус і доведіть до кипіння.
- Переверніть шматочки вирізки в соусі, прогрійте ще трохи й зніміть з вогню. Подавайте свинину зі сливами з галушками, макаронами, рисом, пшоном або ячною крупою.