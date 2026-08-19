Свинина зі сливами за 25 хвилин: соус такий, що захочеться вимакати хлібом

Сливи не обов’язково залишати тільки для пирогів, варення чи компотів. У сезон їх можна додати до м’яса – особливо коли хочеться швидкої страви з кисло-солодким соусом, але без довгого маринування чи запікання.

Свиняча вирізка готується швидко, тому її важливо не перетримати на сковороді, зазначає Kwestia smaku. Сливи, соєвий соус, мед, кориця та трохи чилі дають насичений соус, який добре поєднується з ніжним м’ясом і простим гарніром.

Як приготувати свинячу вирізку зі сливами?

Час: 25 хвилин

25 хвилин Порцій: 3

Інгредієнти:

– 1 свиняча вирізка вагою приблизно 450 грамів;

– 400 грамів слив;

– 2 дрібки чорного меленого перцю;

– 1 чайна ложка дрібно нарізаного розмарину;

– 0,5 чайної ложки картопляного крохмалю;

– 1 столова ложка вершкового масла;

– 1 столова ложка оливкової олії;

– сіль до смаку;

– 3 столові ложки бренді або горілки на зубрівці за бажанням.

Для сливового соусу:

– 1 столова ложка лимонного соку;

– 2 столові ложки соєвого соусу;

– 1 столова ложка меду;

– 2 дрібки меленої кориці;

– 2 дрібки пластівців чилі;

– 1 чайна ложка картопляного крохмалю.

М'ясо просто тане у роті / Фото kwestia smaku

Приготування: