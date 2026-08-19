Свиняча вирізка готується швидко, тому її важливо не перетримати на сковороді, зазначає Kwestia smaku. Сливи, соєвий соус, мед, кориця та трохи чилі дають насичений соус, який добре поєднується з ніжним м’ясом і простим гарніром.
Як приготувати свинячу вирізку зі сливами?
- Час: 25 хвилин
- Порцій: 3
Інгредієнти:
– 1 свиняча вирізка вагою приблизно 450 грамів;
– 400 грамів слив;
– 2 дрібки чорного меленого перцю;
– 1 чайна ложка дрібно нарізаного розмарину;
– 0,5 чайної ложки картопляного крохмалю;
– 1 столова ложка вершкового масла;
– 1 столова ложка оливкової олії;
– сіль до смаку;
– 3 столові ложки бренді або горілки на зубрівці за бажанням.
Для сливового соусу:
– 1 столова ложка лимонного соку;
– 2 столові ложки соєвого соусу;
– 1 столова ложка меду;
– 2 дрібки меленої кориці;
– 2 дрібки пластівців чилі;
– 1 чайна ложка картопляного крохмалю.
М'ясо просто тане у роті / Фото kwestia smakuХочете щодня читати оперативні та якісні новини Додайте 24 Канал у вибрані в Google
Приготування:
- Свинячу вирізку наріжте скибками завтовшки приблизно 1,5 сантиметра.
- Посипте м’ясо чорним меленим перцем і дрібно нарізаним розмарином, а потім злегка притрусіть картопляним крохмалем. Відкладіть на кілька хвилин. Сливи помийте, розріжте навпіл і видаліть кісточки.
- В окремій мисці змішайте лимонний сік, соєвий соус, мед, мелену корицю, пластівці чилі та картопляний крохмаль. Розігрійте велику сковороду, додайте оливкову олію та вершкове масло.
- Коли масло розтане, викладіть скибки вирізки й обсмажте на сильному вогні приблизно по 1,5 хвилини з кожного боку, злегка посоливши м’ясо. Підрум’янену вирізку перекладіть на тарілку, а на сковороду викладіть половинки слив.
- Обсмажте їх приблизно по 30 секунд з кожного боку.
- За бажанням на цьому етапі влийте бренді або горілку на зубрівці й дайте алкоголю випаруватися. Поверніть м’ясо на сковороду, прогрійте разом зі сливами, влийте підготовлений соус і доведіть до кипіння.
- Переверніть шматочки вирізки в соусі, прогрійте ще трохи й зніміть з вогню. Подавайте свинину зі сливами з галушками, макаронами, рисом, пшоном або ячною крупою.