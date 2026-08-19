Свиняча вирізка готується швидко, тому її важливо не перетримати на сковороді, зазначає Kwestia smaku. Сливи, соєвий соус, мед, кориця та трохи чилі дають насичений соус, який добре поєднується з ніжним м’ясом і простим гарніром.

Як приготувати свинячу вирізку зі сливами?

Час: 25 хвилин

25 хвилин Порцій: 3

Інгредієнти:

– 1 свиняча вирізка вагою приблизно 450 грамів;

– 400 грамів слив;

– 2 дрібки чорного меленого перцю;

– 1 чайна ложка дрібно нарізаного розмарину;

– 0,5 чайної ложки картопляного крохмалю;

– 1 столова ложка вершкового масла;

– 1 столова ложка оливкової олії;

– сіль до смаку;

– 3 столові ложки бренді або горілки на зубрівці за бажанням.

Для сливового соусу:

– 1 столова ложка лимонного соку;

– 2 столові ложки соєвого соусу;

– 1 столова ложка меду;

– 2 дрібки меленої кориці;

– 2 дрібки пластівців чилі;

– 1 чайна ложка картопляного крохмалю.

М'ясо просто тане у роті / Фото kwestia smaku

Приготування: