Не витрачайте час на кожен зубчик: як легко почистити багато часнику
Багато часнику для соусу чи консервації – це часто не про готування, а про довге сидіння над кожним зубчиком. Є простий спосіб, який помітно прискорює очищення.
Спершу головку часнику розділяють на окремі зубчики й складають у миску. Потім їх заливають окропом і залишають приблизно на 5 хвилин.
Як працює цей трюк?
Гаряча вода розм’якшує суху оболонку, яка тримається на зубчиках. Після такого короткого замочування шкірка зазвичай відходить значно легше – у багатьох випадках її можна просто зняти пальцями.
Після очищення, якщо треба, зріжте тверді кінчики. Далі часник уже можна сміливо використовувати в соусах, маринадах, консервації та інших стравах.
Більше жодних проблем з чищенням часнику / Фото Pixabay
Чому часник так різко пахне?
Його різкий запах і пекучість з’являються не самі по собі. Коли зубчик подрібнюють або розчавлюють, утворюються сірковмісні сполуки, зокрема аліцин, і саме вони запускають характерний аромат.
Тож якщо часнику потрібно багато, цей спосіб справді допоможе зекономити кілька хвилин на кухні. А далі все залежить уже від вашого рецепта.