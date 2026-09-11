Не витрачайте час на кожен зубчик: як легко почистити багато часнику

Багато часнику для соусу чи консервації – це часто не про готування, а про довге сидіння над кожним зубчиком. Є простий спосіб, який помітно прискорює очищення.

Спершу головку часнику розділяють на окремі зубчики й складають у миску. Потім їх заливають окропом і залишають приблизно на 5 хвилин.

Як працює цей трюк?

Гаряча вода розм’якшує суху оболонку, яка тримається на зубчиках. Після такого короткого замочування шкірка зазвичай відходить значно легше – у багатьох випадках її можна просто зняти пальцями.

Після очищення, якщо треба, зріжте тверді кінчики. Далі часник уже можна сміливо використовувати в соусах, маринадах, консервації та інших стравах.

Більше жодних проблем з чищенням часнику / Фото Pixabay

Чому часник так різко пахне?

Його різкий запах і пекучість з’являються не самі по собі. Коли зубчик подрібнюють або розчавлюють, утворюються сірковмісні сполуки, зокрема аліцин, і саме вони запускають характерний аромат.

Тож якщо часнику потрібно багато, цей спосіб справді допоможе зекономити кілька хвилин на кухні. А далі все залежить уже від вашого рецепта.