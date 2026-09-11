Сначала головку чеснока разделяют на отдельные зубчики и кладут в миску. Затем их заливают кипятком и оставляют примерно на 5 минут.

Как работает этот трюк?

Горячая вода размягчает сухую оболочку, которая держится на зубчиках. После такого короткого замачивания кожица обычно отходит гораздо легче – во многих случаях ее можно просто снять пальцами.

После очистки, если нужно, срежьте твердые кончики. Далее чеснок уже можно смело использовать в соусах, маринадах, консервировании и других блюдах.

Больше никаких проблем с чисткой чеснока / Фото Pixabay

Почему чеснок так резко пахнет?

Его резкий запах и жгучесть появляются не сами по себе. Когда зубчик измельчают или раздавливают, образуются серосодержащие соединения, в частности аллицин, и именно они выделяют характерный аромат.

Поэтому, если чеснока нужно много, этот способ действительно поможет сэкономить несколько минут на кухне. А дальше все зависит уже от вашего рецепта.