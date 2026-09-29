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29 вересня, 13:30
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Забудьте про замочування на всю ніч: німецький метод, який легко розварює квасолю за годину

Лілія Імбіровська-Сиваківська

Страви з квасолі – ситні борщі, зігріваючі рагу чи ароматні салати – часто зриваються через одну прикру деталь: необхідність замочувати сухі бобові на 8 – 12 годин.

Якщо ідея зварити щось поживне з'явилася спонтанно, чекати пів доби просто немає часу. На щастя, кулінарний метод "60/10" дозволяє повністю обійтися без тривалого замочування. Коротка первинна термічна обробка руйнує щільну зовнішню оболонку бобів, а заміна води на чистий окріп позбавляє від олігосахаридів, які викликають дискомфорт у шлунку. У результаті квасоля рівномірно розварюється до ніжної кремової текстури трохи більше ніж за годину. 

Як швидко приготувати квасолю?

  • Час: 1 година
  • Порцій: 4 

Інгредієнти: 
– 500 грамів сухої квасолі;
– 3 літри води;
– 2 чайні ложки сушеного майорану;
– 1 чайна ложка подрібненого лаврового листка;
– пів чайної ложки меленого перцю;
– 1 чайна ложка суміші трав;
– 1 чайна ложка солі. 

Приготування: 

  1. Суху квасолю ретельно переберіть, видаляючи пошкоджені або зморщені зерна, та промийте під проточною прохолодною водою у друшляку.
  2. Перекладіть бобові у містку каструлю та залийте свіжою холодною водою так, щоб рідина перекривала рівень зерен щонайменше на 3 – 4 сантиметри.
  3. Поставте каструлю на сильний вогонь і доведіть воду до активного кипіння.
  4. Щойно рідина закипить, зменшіть нагрів до помірного і проваріть квасолю рівно 10 хвилин, періодично знімаючи шумівкою рясну піну з поверхні.
  5. Через 10 хвилин зніміть каструлю з вогню, відкиньте квасолю на друшляк і повністю вилийте першу каламутну воду — разом із нею піде гіркота та важкі для травлення речовини.
  6. Поверніть гарячі бобові назад у каструлю і відразу залийте свіжим крутим окропом на 3 – 5 сантиметрів вище рівня квасолі (заливати холодною водою не можна, щоб не зупинити процес розм'якшення волокон).
  7. Додайте в каструлю сухий майоран, мелений запашний перець, крихту лаврового листа та пряні трави. Перемішайте, накрийте нещільно кришкою і варіть на середньому вогні приблизно 60 хвилин.
  8. Якщо рідина помітно википає, підливайте виключно окріп.
  9. Через 50 хвилин після старту другого етапу перевірте боби на м'якість, роздавивши одну зернину ложкою. Залежно від віку та калібру сорту квасолі може знадобитися додатково від 10 до 20 хвилин.
  10. Щойно серединка стала м'якою та маслянистою, всипте сіль (якщо посолити воду на початку, оболонка залишиться твердою).
  11. Проваріть квасолю в солоному відварі ще 5 хвилин на слабкому вогні, аби зерна рівномірно просочилися смаком.
  12. Відкиньте готову гарячу квасолю на друшляк. Вона виходить цілою, без розірваної шкірки, але всередині ніжною, і повністю готовою для додавання в червоний борщ, вінегрет, паштети чи густе м'ясне рагу.

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