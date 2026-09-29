Забудьте про замочування на всю ніч: німецький метод, який легко розварює квасолю за годину
Страви з квасолі – ситні борщі, зігріваючі рагу чи ароматні салати – часто зриваються через одну прикру деталь: необхідність замочувати сухі бобові на 8 – 12 годин.
Якщо ідея зварити щось поживне з'явилася спонтанно, чекати пів доби просто немає часу. На щастя, кулінарний метод "60/10" дозволяє повністю обійтися без тривалого замочування. Коротка первинна термічна обробка руйнує щільну зовнішню оболонку бобів, а заміна води на чистий окріп позбавляє від олігосахаридів, які викликають дискомфорт у шлунку. У результаті квасоля рівномірно розварюється до ніжної кремової текстури трохи більше ніж за годину.
Як швидко приготувати квасолю?
- Час: 1 година
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 500 грамів сухої квасолі;
– 3 літри води;
– 2 чайні ложки сушеного майорану;
– 1 чайна ложка подрібненого лаврового листка;
– пів чайної ложки меленого перцю;
– 1 чайна ложка суміші трав;
– 1 чайна ложка солі.
Приготування:
- Суху квасолю ретельно переберіть, видаляючи пошкоджені або зморщені зерна, та промийте під проточною прохолодною водою у друшляку.
- Перекладіть бобові у містку каструлю та залийте свіжою холодною водою так, щоб рідина перекривала рівень зерен щонайменше на 3 – 4 сантиметри.
- Поставте каструлю на сильний вогонь і доведіть воду до активного кипіння.
- Щойно рідина закипить, зменшіть нагрів до помірного і проваріть квасолю рівно 10 хвилин, періодично знімаючи шумівкою рясну піну з поверхні.
- Через 10 хвилин зніміть каструлю з вогню, відкиньте квасолю на друшляк і повністю вилийте першу каламутну воду — разом із нею піде гіркота та важкі для травлення речовини.
- Поверніть гарячі бобові назад у каструлю і відразу залийте свіжим крутим окропом на 3 – 5 сантиметрів вище рівня квасолі (заливати холодною водою не можна, щоб не зупинити процес розм'якшення волокон).
- Додайте в каструлю сухий майоран, мелений запашний перець, крихту лаврового листа та пряні трави. Перемішайте, накрийте нещільно кришкою і варіть на середньому вогні приблизно 60 хвилин.
- Якщо рідина помітно википає, підливайте виключно окріп.
- Через 50 хвилин після старту другого етапу перевірте боби на м'якість, роздавивши одну зернину ложкою. Залежно від віку та калібру сорту квасолі може знадобитися додатково від 10 до 20 хвилин.
- Щойно серединка стала м'якою та маслянистою, всипте сіль (якщо посолити воду на початку, оболонка залишиться твердою).
- Проваріть квасолю в солоному відварі ще 5 хвилин на слабкому вогні, аби зерна рівномірно просочилися смаком.
- Відкиньте готову гарячу квасолю на друшляк. Вона виходить цілою, без розірваної шкірки, але всередині ніжною, і повністю готовою для додавання в червоний борщ, вінегрет, паштети чи густе м'ясне рагу.