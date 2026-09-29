Забудьте про замочування на всю ніч: німецький метод, який легко розварює квасолю за годину

Страви з квасолі – ситні борщі, зігріваючі рагу чи ароматні салати – часто зриваються через одну прикру деталь: необхідність замочувати сухі бобові на 8 – 12 годин.

Якщо ідея зварити щось поживне з'явилася спонтанно, чекати пів доби просто немає часу. На щастя, кулінарний метод "60/10" дозволяє повністю обійтися без тривалого замочування. Коротка первинна термічна обробка руйнує щільну зовнішню оболонку бобів, а заміна води на чистий окріп позбавляє від олігосахаридів, які викликають дискомфорт у шлунку. У результаті квасоля рівномірно розварюється до ніжної кремової текстури трохи більше ніж за годину.

Як швидко приготувати квасолю?

Час : 1 година

: 1 година Порцій: 4

Інгредієнти:

– 500 грамів сухої квасолі;

– 3 літри води;

– 2 чайні ложки сушеного майорану;

– 1 чайна ложка подрібненого лаврового листка;

– пів чайної ложки меленого перцю;

– 1 чайна ложка суміші трав;

– 1 чайна ложка солі.

Приготування: