Если идея приготовить что-нибудь сытное возникла спонтанно, ждать полсуток просто нет времени. К счастью, кулинарный метод "60/10" позволяет полностью обойтись без длительного замачивания. Короткая первичная термическая обработка разрушает плотную внешнюю оболочку бобов, а замена воды на чистый кипяток избавляет от олигосахаридов, вызывающих дискомфорт в желудке. В результате фасоль равномерно разваривается до нежной кремовой текстуры чуть более чем за час.
Как быстро приготовить фасоль?
- Время: 1 час
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 500 граммов сухой фасоли;
– 3 литра воды;
– 2 чайные ложки сушеного майорана;
– 1 чайная ложка измельченного лаврового листа;
– половина чайной ложки молотого перца;
– 1 чайная ложка смеси трав;
– 1 чайная ложка соли.
Приготовление:
- Сухую фасоль тщательно переберите, удаляя поврежденные или сморщенные зерна, и промойте под проточной прохладной водой в дуршлаге.
- Переложите бобовые в вместительную кастрюлю и залейте свежей холодной водой так, чтобы жидкость покрывала зерна как минимум на 3–4 сантиметра.
- Поставьте кастрюлю на сильный огонь и доведите воду до бурного кипения.
- Только что жидкость закипит, уменьшите огонь до умеренного и проварите фасоль ровно 10 минут, периодически снимая шумовкой обильную пену с поверхности.
- Через 10 минут снимите кастрюлю с огня, откиньте фасоль на дуршлаг и полностью слейте первую мутную воду – вместе с ней уйдут горечь и тяжелые для пищеварения вещества.
- Верните горячие бобовые обратно в кастрюлю и сразу залейте свежим кипяченным кипятком на 3–5 сантиметров выше уровня фасоли (заливать холодной водой нельзя, чтобы не остановить процесс размягчения волокон).
- Добавьте в кастрюлю сухой майоран, молотый душистый перец, крошку лаврового листа и пряные травы. Перемешайте, накройте неплотно крышкой и варите на среднем огне примерно 60 минут.
- Если жидкость заметно выкипает, доливайте исключительно кипяток.
- Через 50 минут после начала второго этапа проверьте бобы на мягкость, раздавив одно зернышко ложкой. В зависимости от возраста и калибра сорта фасоли может потребоваться дополнительно от 10 до 20 минут.
- Только что серединка стала мягкой и маслянистой, добавьте соль (если посолить воду в начале, оболочка останется твердой).
- Проварите фасоль в соленом отваре еще 5 минут на слабом огне, чтобы зерна равномерно пропитались вкусом.
- Слейте готовую горячую фасоль на дуршлаг. Она получается целой, без разорванной кожицы, но внутри нежной и полностью готовой для добавления в красный борщ, винегрет, паштеты или густое мясное рагу.