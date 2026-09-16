Ложка олії у склянку: простий спосіб зробити рис розсипчастим і ароматним

Ложка звичайної олії може допомогти рису не злипнутися, але справжня магія ховається в сорті зерна, промиванні та правильній кількості води.

Цей кухонний трюк точно стане вам у пригоді. Приготування рису назавжди стане безтурботним процесом, стверджує Lrytas.

Навіщо додавати олію до рису?

На склянку сухого рису достатньо приблизно однієї ложки рослинної олії. Вона трохи зменшує злипання зерен і робить текстуру приємнішою.

Але сама олія не вирішує все. Важливими залишаються сорт рису, кількість води та підготовка перед варінням.

Гарнір буде як у ресторані / Фото Pexels

Який рис краще обирати?

Для розсипчастого гарніру найкраще підходять довгозернисті сорти. У них зазвичай менше крохмалю на поверхні, тому після варіння зернятка краще залишаються окремими.

Круглі сорти, навпаки, містять більше крохмалю. Через це вони виходять м'якшими й липкішими.

Що зробити перед варінням?

Рис радять кілька разів промити холодною водою, доки вона не стане помітно прозорішою. Так із поверхні зерен змивається частина крохмалю, який і робить їх липкими.

Ще один важливий момент – не переборщити з водою. Навіть якісний рис не стане розсипчастим, якщо рідини забагато.

Як варити рис, щоб він не злипався

Промитий рис треба перекласти в каструлю, залити потрібною кількістю води, додати сіль і одну ложку рослинної олії на склянку сухого рису. Потім суміш доводять до кипіння, зменшують вогонь і накривають кришкою.

Коли рис звариться, не подавайте його одразу. Краще залишити його під кришкою ще на 5 – 10 хвилин, щоб зерна рівномірно ввібрали залишок вологи.

Після цього рис радять розпушити виделкою, а не ложкою. Так легше розділити зернятка й не перетворити гарнір на кашу.