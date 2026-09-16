Этот кухонный трюк точно пригодится вам. Приготовление риса навсегда станет беззаботным процессом, утверждает Lrytas.
Зачем добавлять масло в рис?
На стакан сухого риса достаточно примерно одной ложки растительного масла. Оно немного уменьшает слипание зерен и делает текстуру более приятной.
Но само по себе масло не решает всех проблем. Важными остаются сорт риса, количество воды и подготовка перед варкой.
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Гарнир получится как в ресторане / Фото Pexels
Какой рис лучше выбирать?
Для рассыпчатого гарнира лучше всего подходят длиннозерные сорта. У них обычно меньше крахмала на поверхности, поэтому после варки зернышки лучше остаются отдельными.
Круглые сорта, напротив, содержат больше крахмала. Из-за этого они получаются мягче и липче.
Что нужно сделать перед варкой?
Рис рекомендуется несколько раз промыть холодной водой, пока она не станет заметно прозрачнее. Так с поверхности зерен смывается часть крахмала, который и делает их липкими.
Еще один важный момент – не переборщить с водой. Даже качественный рис не станет рассыпчатым, если жидкости слишком много.
Как варить рис, чтобы он не слипался
Промытый рис нужно переложить в кастрюлю, залить нужным количеством воды, добавить соль и одну ложку растительного масла на стакан сухого риса. Затем смесь доводят до кипения, убавляют огонь и накрывают крышкой.
Когда рис сварится, не подавайте его сразу. Лучше оставить его под крышкой еще на 5–10 минут, чтобы зерна равномерно впитали остаток влаги.
После этого рис рекомендуется разрыхлить вилкой, а не ложкой. Так легче разделить зернышки и не превратить гарнир в кашу.