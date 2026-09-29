Природний магніт для накипу: який овоч за 10 хвилин зробить бульйон прозорим як скло

Навіть найдосвідченіші господині часом стикаються з прикрістю: варто лише на хвилину відволіктися й пропустити момент бурхливого закипання, як золотава, апетитна юшка миттєво перетворюється на каламутну сіру рідину. Ставити хрест на страві та виливати наваристий відвар точно не варто.

Звичайна сира картоплина працює як потужний природний абсорбент. Її щільна крохмалиста м'якоть буквально притягує та вбирає в себе зварені білкові пластівці й надлишки жиру, які й дають непривабливу сірість, розповідає 24 Канал.

Щоб повернути страві ідеальний вигляд, достатньо взяти одну середню картоплину, почистити її та розрізати вздовж навпіл. Нагрів плити зменшують до мінімуму, щоб поверхня ледь тремтіла, і опускають овоч прямо в гарячу юшку.

Картоплю тримають у каструлі рівно десять хвилин без активного вирування, після чого просто дістають шумівкою. За цей час бульйон помітно світлішає та знову набуває чистого золотавого відтінку.

Ваш бульйон точно буде прозорим / Фото Pexels

Коли ж під рукою немає свіжого коренеплоду, можна скористатися класичною кулінарною відтяжкою. Для цього злегка збивають яєчний білок із ложкою холодної води та тонкою цівкою вливають у гарячий бульйон. Згортаючись від тепла, білкові пластівці піднімуться на поверхню і зберуть увесь дрібний осад, після чого юшку залишиться лише перецідити крізь сито з марлею або паперовим рушником.

А щоб бульйон із самого початку не втрачав прозорості, сире м'ясо завжди заливають виключно холодною водою, вчасно виловлюють першу сіру піну шумівкою та варять суп із відкритою кришкою на ледь помітному вогні.